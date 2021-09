खुल गया बिकिनी में फोटो शेयर करने वाली Instagram Models का राज़! लाइक्स के लिए करना पड़ता है ऐसा काम

सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम (Instagram) पिछले कुछ सालों में बेहद पॉपुलर हो चुका है. इस वजह से हर उम्र के लोग इंस्टाग्राम चलाने लगे हैं. अगर आपने कभी इंस्टाग्राम चलाया होगा तो आप जानते होंगे कि इंस्टाग्राम पर कई लड़के-लड़कियां मॉडलिंग (Instagram Models) भी करते हैं. वो अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करते हैं और उससे लाइक्स बटोरते हैं. जब उनकी प्रोफाइल पॉपलुर होने लगती है तो उन्हें इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर (Instagram Influencer) का दर्जा मिल जाता है और कई ब्रांड्स उनसे अपने सामान का प्रचार कराने लगते हैं. इंस्टाग्राम की महिला इंफ्लूएंसर्स (Instagram Women Influencers) अपने बोल्ड लुक (Bold Look) के लिए काफी फेमस हैं. उनकी बिकिनी फोटोज (Bikini Photos Instagram) भी बहुत वायरल होती हैं. मगर एक महिला ने अपनी ही ‘इंफ्लूएंसरों की बिरादरी’ से जुड़ा एक राज सबके सामने रख दिया है जो खूब वायरल हो रहा है.

क्लारा गुइलेम खुद एक इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर हैं. (फोटो: Instagram/@claraandherself)

क्लारा गुइलेम (Clara Guillem) एक इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर हैं. उन्हें 2 लाख के करीब लोग फॉलो करते हैं. मगर वो अन्य इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर्स से अलग हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लारा अन्य इंफ्लूएंसर्स की तरह भ्रम (Confusion) फैलाने का काम नहीं करती हैं. बल्कि वो इंस्टाग्राम से जुड़ी कई भ्रांतियों (Instagram misconceptions) और राज का खुलासा (Reality of Instagram) करती हैं. इस तरह देखा जाए तो वो अपनी साथी इंफ्लूएंसर्स के बड़े सीक्रेट्स से पर्दा उठा देती हैं जिसके दम पर वे लोग लाखों लाइक्स बटोरते हैं. हाल ही में क्लारा ने दो फोटोज शेयर कर इंस्टाग्राम से जुड़े एक बड़े राज से पर्दा उठाया है. क्लारा ने इन फोटोज के जरिए बताया है कि जो इंस्टाग्राम मॉडल्स और बिकिनी में फोटोज (Reality of Bikini Photos on Instagram) शेयर करती हैं, वो असल में फैंस की आंख में भ्रम पैदा करती हैं. उनकी फोटोज असलियत से काफी दूर होती हैं.

इससे पहले भी वो कई पोस्ट्स में इंस्टाग्राम मॉडल्स से जुड़े राज खोल चुकी हैं. (फोटो: Instagram/@claraandherself)

पहली फोटो में वो बिकिनी पहने खूबसूरत पोज देती नजर आ रही हैं जिसमें उनकी बॉडी का शेप पर्फेक्ट लग रहा है. मगर दूसरी फोटो में उन्होंने कोई पोज नहीं दिया है और उसमें उनके शरीर के निचले भाग का मोटापा और उसका आकार पहली फोटो से ज्यादा नजर आ रहा है. इन फोटोज के जरिए वो लोगों को अपने शरीर से प्यार करना सिखा रही हैं. फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि एक तस्वीर इंसान के असली शरीर की खूबसूरत को नहीं दर्शा सकती. उन्होंने कहा कि दुनिया कोई ऐप नहीं है इसलिए इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए और अपने शरीर के कारण शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए.