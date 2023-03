मुस्लिम देश, जहां शादी से पहले फिजिकल रिलेशन है क्राइम, लेकिन पैसे दे कर अस्थायी विवाह करना है आम!

शादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामते हैं और जिंदगी को साथ में बिताते हैं. हर धर्म में शादी के अलग-अलग मायने हैं. हिन्दुओं में जहां विवाह एक पवित्र मिलन माना जाता है वहीं मुसलमानों में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध माना गया है. मुस्लिम विवाह (types of marriages in islam) प्रमुख तौर पर चार तरह के होते हैं मगर इनमें सबसे ज्यादा विचित्र माना जाता है निकाह मुटाह (Nikah mutah) या अस्थायी विवाह! (temporary marriage in Islam)

इरान (Iran temporary marriage in Shia muslims) में अस्थायी विवाह या सिगेह विवाह काफी सालों से होता आ रहा है. ये शिया मुसलमानों में किया जाता है. इस विवाह की सबसे विचित्र बात ये है कि इस तरह की शादी चंद मिनटों से लेकर 99 सालों तक चल सकती है. आपको बता दें कि इरान शरिया कानून के तहत चलने वाला देश है जहां व्यभचार, या शादी से पहले संबंध बनाना कानून अपराध है. सजा के तौर पर कोड़े मारना, पत्थरों से मारना और जेल में डाल देता इरान जैसे देशों में आम है. इरान, इराक जैसे देशों में देह व्यापार पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है क्योंकि उसे धर्म के खिलाफ माना जाता है.

इरान में होती है ऐसी शादी

ऐसे में मुटाह विवाह को वेस्टर्न थिंकर्स इसी व्यापार को लीगल यानी कानूनी बनाने का एक तरीका बताते हैं. द गार्जियन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जो तीर्थयात्री या अन्य यात्री लंबे समय से घर से बाहर हैं, वो इस तरह के विवाह को कर सकते हैं. ये विवाह प्राइवेट और बोलकर से या लिखित तौर पर की जा सकती है. माना जाता है कि जब पुराने वक्त में यात्री अपनी पत्नी से दूर किसी काम से दूसरे शहर जाते थे, तो वहां वो अस्थायी विवाह कर लिया करते थे. जिससे वो फिजिकल रिलेशन बना सकें. वहां से लौटते वक्त वो फिर महिला को तलाक दे दिया करते थे.

कितनी भी बार मर्द कर सकता है अस्थायी शादी

माना जाता है कि इरान में ऐसी शादी विधवा, गरीब या जरूरतमंद महिलाएं ही करती हैं जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत होती है. शादी के दौरान पति को महर यानी दहेज की रकम तय करनी पड़ती है. वो इस शादी को कभी भी तोड़ सकता है. 15 साल या उससे बड़ी उम्र के पुरुष और 13 साल या उससे बड़ी उम्र की महिलाएं अस्थायी विवाह कर सकते हैं. कुंवारी लड़कियों को ये विवाह करने के लिए अपने पिता से इजाजत लेनी पड़ती है. इस शादी के बाद ये जरूरी नहीं कि मर्द अपनी पत्नी की आर्थिक रूप से मदद करे, जिस तरह वो स्थायी शादी में करता है. यहां तक कि मर्द चाहे कितनी भी बार अस्थायी शादी कर सकता है.