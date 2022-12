नौकरी में करोड़ों की कमाई करने वाले शख्स को नहीं करना पड़ता काम, परेशान होकर किया कंपनी के खिलाफ केस!

दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें ऑफिस में ज्यादा काम ना करना पड़े और उन्हें आसानी से पैसे मिल जाएं. पर ये सिर्फ सपने जैसा लगता है क्योंकि चाहे आप प्राइवेट कंपनी में काम करें या फिर सरकारी नौकरी करें आपको मेहनत से काम तो करना ही पड़ेगा. पर इन दिनों आयरलैंड (Ireland man do nothing in office) का एक व्यक्ति काफी चर्चा में है क्योंकि वो नौकरी में कोई काम नहीं करता है, उसके बावजूद वो करोड़ों रुपये कमाता है.

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड के रहने वाले डरमॉट एलेस्टर मिल्स (Dermot Alastair Mills) काफी परेशान हैं क्योंकि वो नौकरी में करोड़ों रुपये (Ireland man earn crore do nothing) कमाते हैं पर उन्हें एक भी काम नहीं करना पड़ता है जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहते हैं और अब गुस्सा कर उन्होंने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया है.

नौकरी में सिर्फ अखबार पढ़ता और खाना खाता है शख्स

डरमॉट आयरिश रेल में फाइनैंशियल मैनेजर हैं और उन्होंने साल 2014 में कंपनी के आर्थिक मामलों से जुड़ी शिकायत उच्च अधिकारियों को कर दी थी जिसके बाद से उनसे काम छीन लिया गया, पर नौकरी से नहीं निकाला गया. अब वो नौकरी पर आकर सिर्फ अखबार पढ़ते हैं और खाना खाते हैं. इन सब चीजों के अलावा उन्हें नौकरी से नहीं निकाला गया और हर महीने सैलेरी पाते हैं. आयरलैंड वर्क प्लेस रिलेशन कमिशन से बात करते हुए डरमॉट ने कहा कि वो रोज दो अखबार खरीदते हैं और उसे लेकर अपने क्यूबिकल में चले जाते हैं. फिर कंप्यूटर खोलकर मेल चेक करते हैं पर उन्हें ना के बराबर मेल आते हैं क्योंकि अब उन्हें काम से जुड़ी कोई जानकारी या संदेश नहीं दिया जाता है, ना ही कंपनी के आंतरिक मामलों से जुड़े कोई मेल आते हैं. फिर वो अखबार पढ़ने के बाद फिर मेल देखते हैं और अगर किसी मेल का जवाब देना होता है तो दे देते हैं या फिर कोई काम आ जाता है तो उस काम को कर देते हैं.

कंपनी की खामियों के बारे में प्रशासन को दी थी जानकारी

उन्होंने बताया कि पहले उनके पास कंपनी के कैपिटल बजट की जिम्मेदारी थी. साल 2010 में उन्हें प्रमोशन भी दिया गया था. पर उन्हें जबरदस्ती 2013 में एक दूसरी पोजीशन पर रख दिया गया और उसके बाद उन्हें 3 महीने की सिख लीव दे दी गई. जब वो छुट्टी से लौटे तो उन्होंने गौर किया कि

देनदारों के रुपये को लेकर कुछ गड़बड़ी कंपनी में चल रही है. उन्होंने कंपनी के ऊपरी प्रशासन को मार्च 2014 में इसकी जानकारी दी. इसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री को भी इसकी जानकारी दी थी. तब से उन्हें सारे कामों से मुक्त कर दिया और उनके बजट में भी कटौती कर दी गई.

शख्स ने कर दिया केस

उन्होंने बताया कि पहले उन्हें सालाना 68 करोड़ रुपये मिला करते थे पर अब सिर्फ 3 करोड़ रुपये मिलते हैं. जब शख्स के वकील ने उसे एहसास दिलाया कि उसे तो खुश होना चाहिए कि कुछ ना करने के लिए उसे 3 करोड़ रुपये मिलते हैं तो उसने कहा कि वो अपने स्किल को काम पर ना लगाने से निराश है. शख्स ने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया है और अगली सुनवाई अगले साल है.