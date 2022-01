60 नौकरियों के लिए आवेदन कर रही थी महिला, मेल पर CV की जगह भेज दी हैरान करने वाली चीज!

हर कोई जानता है कि बढ़ते कंप्टीशन के बीच नौकरियां मिलना कितना मुश्किल हो गया है. इस वजह से कोई भी कैंडिडेट नौकरी पाने की हर संभव कोशिश करता है. अब ऑफिसेज में जाकर बायोडाटा या सीवी देने के बजाए लोग ई-मेल (Sending CV on e-mail) के जरिए ही सीवी भेज देते हैं. मगर कई बार सीवी भेजने के दौरान गलतियां भी हो जाती हैं. कभी-कभी मेल बिना अटैचमेंट (Sending Wrong Attachment on CV) के चला जाता है तो कभी गलत डॉक्यूमेंट को अटैच कर भी लोग भेज देते हैं. हाल ही में एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ. उसने नौकरियों के लिए मेल किया मगर उसने ध्यान ही नहीं दिया की सीवी (Woman Send Periods Tracker instead of CV to 60 jobs) समझकर जिस डॉक्यूमेंट को वो भेज रही है, असल में वो क्या है.

आयरलैंड के डबलिन (Dublin, Ireland) की रहने वाली 23 साल की एशले कीनन (Ashleigh Keenan) ने अपने ट्विटर पर चौंकाने वाली बात का खुलासा किया जिसने सभी को दंग कर दिया. एशले ने बताया कि जब वो 17 साल की थीं तब वो कई कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई करती थीं मगर उन्हें कहीं से भी कॉल नहीं आई. वो इस बात से हैरान थीं.

अटैचमेंट देखकर उड़ गए महिला के होश

एशले ने बताया कि वो दंग थीं कि एक साथ 60 कंपनियों में सीवी भेजने के बावजूद उन्हें कहीं से भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई. एशले ने लिखा- “मैं वो वक्त कभी नहीं भूलूंगी जब मैं 17 साल की थी और महीनों तक अलग-अलग कंपनियों में जॉब एप्लीकेशन भेज रही थी मगर एक भी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रही थी. 60 कंपनियों में मेल भेजने के बाद मुझे पता चला कि मैं सीवी की जगह अपने पीरियड ट्रैकर की रिपोर्ट भेज रही हूं.”

एशले कीनन का ट्वीट वायरल हो रहा है. (फोटो: Twitter)

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर लोग ये जानकर दंग हैं कि एशले ने सीवी की जगह अपने पीरियड्स को हर महीने कैलकुलेट करने वाले ट्रैकर (Woman attached period tracker instead of CV to Job application Mails) की रिपोर्ट 60 कंपनियों में मेल कर दी. ट्विटर पर ये पोस्ट वायरल हो चुका है. 50 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है जबकि 1500 से ज्यादा लोगों ने पोस्ट को रीट्वीट किया है. बहुत से लोग कमेंट कर के अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक शख्स ने बताया कि वो रिक्रूटर है और उसे तो अब तक गलत अटैचमेंट में न्यूड फोटोज, ट्रैवेल डॉक्यूमेंट और डेथ सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस चीज के लिए भी हैरान हुए कि किसी ने भी महिला को रिप्लाई कर ये नहीं बताया कि वो गलत डॉक्यूमेंट भेज रही है.