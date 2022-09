66 साल की महिला ने निगली घड़ी-रिमोट में लगने वाली 55 बैटरी! निकालने में छूट गए डॉक्टरों के पसीने

जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता-पिता इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि खेलकूद करते हुए वो किसी चीज को निगल ना लें जिससे वो उनके गले में फंस जाए. इस वजह से छोटे बच्चों को सिक्का, ढक्कन, चना आदि जैसी कई चीजों से दूर रखा जाता है. मगर क्या आपने बड़ो को ऐसी हरकत करते हुए देखा है? शायद नहीं, मगर एक बुजुर्ग महिला ने बच्चों जैसा काम किया और घड़ी-टीवी के रिमोट में लगने वाली 55 बैटरियों (Woman swallow 55 batteries) को निगल लिया.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड के डबलिन (Dublin, Ireland) में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 66 साल की महिला (66 year old woman swallow batteries) ने ऐसी हरकत कर डाली कि लोगों को सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा है. महिला ने खुद को तकलीफ पहुंचाने के लिए एक-दो नहीं, पूरी 55 बैटरीज़ (woman swallow 55 batteries removed from rectum and stomach) को निगल लिया. बैटरी पेट में ही थी जिसे निकालने में डॉक्टरों के पसीने छूट गए.

महिला के पेट से निकली 55 AA और AAA बैटरीज़. (फोटो: Irish Medical Journal via Daily Star)

महिला ने खुद को तकलीफ देने के लिए निगली बैटरीज़

सेंट विनसेंट यूनिवर्सिटी अस्पताल में जब एक महिला पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने उसका एक्स-रे किया. उसमें उन्हें ढेरों बैटरियां फंसी हुई मिलीं. गनीमत ये थी कि उन बैटरियों की वजह से आंत का रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ था. लाइव साइंस वेबसाइट के अनुसार डॉक्टरों ने पेट की जांच कर पाया कि अपने आप मल के रास्ते वो बैटरियां बाहर निकल जाएंगी. महिला ने 3 AA पावर वाली बैटरी को पहले हफ्ते में मल के रास्ते तो निकाल दिया मगर बाकी की फंसी रही. जब पेट में दर्द ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टरों ने पाया कि महिला का पेट बैटरियों के भार से प्यूबिक बोन के ऊपर लटकने लगा है. तब उन्होंने बैटरीज़ को सर्जरी के जरिए निकालने का फैसला किया.

ऑपरेशन से निकाली गई बैटरियां

डॉक्टरों ने 46 बैटरियों को ऑपरेशन की मदद से बाहर निकाला. मगर 4 बैटरियां मलाशय में जा चुकी थीं पर वो वहां फंस गई थीं. उन्हें डॉक्टरों ने खींचकर पीछे से बाहर निकाला गया. इस तरह महिला के पेट से कुल 55 AA और AAA बैटरियां निकाली गई थीं. आयरिश मेडिकल जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ये अब तक का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी ने इतनी ज्यादा संख्या में बैटरियों को निगला था.