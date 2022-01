अंडरगार्मेंट बनाने वाली कंपनी ने औरतों जैसी बना दी मर्दों की अंडरवियर, विचित्र डिजाइन से कमाए लाखों रुपये

जब से अलग-अलग कपड़ों के ब्रांड ने मार्केट पर कब्जा किया है, तब से ही शर्ट से लेकर पैंट और सूट से लेकर अंडरवियर तक, हर चीज के ब्रांड के मायने बढ़ गए हैं. लोग अंडरगार्मेंट्स भी ब्रांड छांटकर और डिजानर वाले चुनते हैं. ग्राहकों की इसी पसंद को देखते हुए जापान की एक अंडरगार्मेंट्स (Japanese Lingerie Company makes Underwear for Men) बनाने वाली कंपनी ने चौंकाने वाली चीज की है. उन्होंने मर्दों की अंडरवियर, हूबहू औरतों की अंडरवियर (Men’s Underwear looks like Women’s Panties) जैसी बना दी है.

जापान की लॉन्जरी मैन्यूफैंक्चरिंग कंपनी वाकोल (Wacoal Lingerie Manufacturing Company) ने हाल ही में लेस बॉक्सर ब्रीफ्स (Lace Boxer Brief) को मार्केट में लॉन्च किया है. नाम से आप समझ जाएंगे कि पुरुषों के लिए बनी इन अंडरवियर में औरतों की अंडरवियर की तरह लेस (Lace Underwear for Men) लगी है और उसका डिजाइन भी काफी हद तक जनाना ही है. इस विचित्र डिजाइन ने जितना लोगों को चौंकाया है, उससे कहीं ज्यादा इस डिजाइन से कंपनी ने पैसे कमा लिए हैं.

क्राउडफंडिंग के जरिए इस अंडरवियर की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए लाखों रुपये जुटा लिए गए थे. (फोटो: Wacoal)

कंपनी ने अंडरवियर की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए जुटाए लाखों रुपये

कंपनी ने पहले एक क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ये पता लगाया कि इस तरह की अंडरवियर को पहनने के लिए मर्द कितने शौकीन हैं. उन्होंने पिछले साल नवंबर में इस डिजाइन को शेयर किया और लोगों की राय मांगी कि ये डिजाइन मर्द पहनना पसंद करेंगे या नहीं. साथ ही कंपनी ने रुपये की भी डिमांड की. जिन लोगों ने अंडरवियर को पसंद किया, उन्होंने इसके मैन्यूफैक्चरिंग के लिए पैसे दिए. आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी ने करीब 2 लाख रुपये क्राउडफंडिंग के जरिए जुटाने की योजना बनाई थी मगर वो 21 लाख रुपये से ज्यादा कमाने में कामयाब हुए थे.

औरतों की अंडरवियर से अलग रखने के लिए बदला फैब्रिक

इसके बाद कंपनी ने तुरंत ही अंडरवियर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था और अब इस अंडरवियर की करीब 7 वैराइटी मार्केट में उपलब्ध है. यूं तो ये अंडरवियर पूरी तरह से औरतों की अंडरवियर जैसी लगती है मगर इसके मर्दों के लायक बनाने के लिए इसे और मजबूती दी गई और फैबरिक को मॉडिफाई किया गया. मटीरियल को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है जिससे हवा लगती रहे और शरीर भी ढका रहे. आपको बता दें कि अमेजन पर एक अंडरवियर की कीमत करीब 2500 रुपये है.