रेस्टोरेंट में मिलने वाली नूडल को बना दिया 'धार्मिक ग्रंथ'! अनोखे व्यंजन पर उकेर दिए पवित्र मंत्र

हर धर्म में पवित्र ग्रंथ होते हैं जिसमें उस धर्म, परमात्मा और इंसानियत से जुड़ी बातें लिखी होती हैं. लोग इन धर्म ग्रंथों को अलग-अलग तरह से पब्लिश करते हैं. आज के वक्त में रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई इन ग्रथों को दुनिया के सबसे छोटे पेपर पर लिख देता है तो कोई सबसे बड़े पेपर पर, लेकिन क्या आपने कभी किसी को खाने की चीजों पर धर्म ग्रथ लिखते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, पर जापान में इन दिनों एक रेस्टोरेंट (Restaurant serve sacred noodles in Japan) फेमस हो रहा है जिसमें खाने के लिए दी जाने वाली नूडल पर धार्मिक ग्रंथ लिख दिए जाते हैं.

जापान के ओटा (Ota, Japan) शहर में नित्तानोशो कानजेनटी (Nittanosho Kanzantei) नाम का एक रेस्टोरेंट है जहां की नूडल (Religious text printed on noodles) फेमस हो रही है. ऑडिटी सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार रेस्टोरेंट में सेक्रेड नूडल (Sacred noodles in Japan) दी जाती है. ये नूडल खाने के लिए नहीं होती बल्कि गिफ्ट के तौर पर घर ले जाने के लिए होती है जहां इसे पकाया जा सके. नूडल खास इसलिए है क्योंकि इसपर किसी धर्म ग्रंथ की तरह पवित्र मंत्र (Noodles with sacred text photo) उकेरे गए हैं.

नूडल पर उकेर दिए जाते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र मंत्र

रिपोर्ट के अनुसार नूडल पर बौद्ध धर्म के ‘हार्ट सूत्र’ (Heart Sutra) को उकेरा गया है जिसे धर्म में सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है. बौद्ध धर्म से जुड़े कई मंदिरों में हार्ट सूत्र को पेपर पर लिखकर दिया जाता है मगर इस रेस्टोरेंट में नूडल पर उकेर देते हैं जिससे इसे खाते वक्त लोग पढ़ते भी जाएं. लिखने के लिए खाने की चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है. इसमें बांस से निकला चार्कोल और गेंहू से बना कैरामेल कलरिंग ही प्रयोग किया जाता है. ऐसे में ये शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती है. पक जाने के बाद भी ये नजर आता है.

रेस्टोरेंट में क्यों नहीं सर्व करते नूडल?

अब सवाल ये उठता है कि अगर ये धार्मिक मंत्र है तो इसे रेस्टोरेंट सिर्फ घर लेजाकर पकाने के लिए क्यों देता है, अपने यहां सर्व क्यों नहीं करता? ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट सूत्र इंसान के मन में खालीपन के कॉन्सेप्ट पर लिखा गया है. इसे पुरोहित किसी के अंतिम संस्कार के वक्त, किसी के गुजर जाने के बाद उनकी याद में रखी गई सभा में या फिर मंदिरों में ध्यान लगाने के वक्त पढ़ते हैं. इस वजह से इसे अपने घर में प्राइवेसी में पढ़ना ही ठीक माना जाता है. तीन लोगों को सर्व करने वाला एक पैक 950 रुपये तक का मिलता है.