कंपनी ने लॉन्च की बिना स्वाद वाली टॉफी, खाने पर नहीं होगा किसी भी टेस्ट का एहसास! बनाने के पीछे ये है कारण

आप रोजमर्रा के जीवन में जो भी खाते हैं, उसका खास टेस्ट होता है. रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पास्ता, आइसक्रीम, सोडा….यहां तक कि कुछ लोगों को मिट्टी और चॉक खाने की भी आदत पड़ जाती है. उसमें भी स्वाद होता है, पर क्या आपने कभी ऐसी चीज खाई है जिसका कोई स्वाद ही ना हो? इन दिनों जापान की एक कंपनी (Japanese company make flavourless candy) चर्चा में है क्योंकि उसने एक ऐसी कैंडी (Flavourless candy) बनाई है जो पूरी तरह से बेस्वाद है.

ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार लॉसन (Lawson, Japan) नाम की कंपनी की किराने की दुकान से जुड़ी बहुत बड़ी चेन जापान में मौजूद है. इस कंपनी ने एक नया आविष्कार किया है जो चर्चा में है. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने एक ऐसी कैंडी (Candy with no taste in Japan) बनाई है जो बेस्वाद है. ‘Aji no Shinai’ नाम की इस कैंडी का अर्थ है बिना स्वाद वाली कैंडी (Candy with no taste). इसका कोई भी स्वाद नहीं है. यानी जब आप इसे खाएंगे तो आपको ना ही ये मीठी लगेगी, ना खट्टी, ना नमकीन, ना कसैली और ना ही तीखी.

कैंडी में कोई स्वाद ही नहीं है. (फोटो: @kuwane/Twitter)

कैंडी का नहीं है कोई स्वाद

इस कैंडी को बनाने में सिर्फ दो चीजों का प्रयोग होता है. पहला है सिंथेटिक शुगर का विकल्प जिसे polydextrose कहते हैं और ऑर्गैनिक शुगर का सब्स्टिट्यूट, जिसे erythritol के नाम से जानते हैं. पर सवाल ये उठता है कि जैसे कंपनी दावा करती है, क्या वाकई ये कैंडी बेस्वाद है? सोरा न्यूज24 की टीम ने इस कैंडी को ट्राय किया और इस बात से हैरान कर गए कि कैंडी वाकई काफी फ्लेवरलेस थी.

एक जिस्म दो जान हैं ये बहनें', हर परिस्थिति में रहती हैं साथ पर डेटिंग में हो जाती है तकरार! आगे देखें…

कैंडी को क्यों बनाया बेस्वाद

यूं तो कंपनी ने दावा किया कि कैंडी पूरी तरह टेस्टलेस है पर सोरा न्यूज24 के टेस्टर्स ने दावा किया कि कैंडी खाने पर उसका स्वाद काफी हद तक किसी स्पोर्ट्स ट्रिंक जैसा लग रहा था जिसमें काफी ज्यादा पानी मिला दिया गया हो जिससे उसकी मिठास कम हो गई हो. कुछ ने कैंडी में बेहद हल्कि मिठास भी मेहसूस की जो सफेद चावल की तरह था. अब सवाल ये उठता है कि कंपनी ने फ्लेवरलेस कैंडी बनाई ही क्यों? कंपनी का कहना है कि कुछ लोग कैंडी इसलिए खाते हैं जिससे उनका मुंह ना सूखे पर वो मीठी कैंडी नहीं खाना चाहते या फिर उसके आर्टिफीशियल फ्लेवर से परहेज करते हैं. इसके लिए मिंट स्वाद वाली कैंडी खाई जा सकती है पर लोग अभी भी कोविड की वजह से मास्क लगा रहे हैं, ऐसे में मिंट के स्वाद वाली भाप जब मास्क होने पर निकलेगी तो बार-बार आंखों में जाएगी जिससे उन्हें तकलीफ हो सकती है.