दीवार से उखड़े हुए प्लास्टर जैसी बना दी आइसक्रीम! सोशल मीडिया पर वायरल हुई रेस्टोरेंट की अजीबोगरीब डिश

दुनिया में कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो अपनी अजीबोगरीब डिशेज (Weird Dishes) के लिए काफी फेमस हैं. इन डिशेज की चर्चा सोशल मीडिया पर भी काफी होती है. वो इसलिए कि ये इतनी विचित्र होती हैं कि लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं. इन दिनों जापान के एक रेस्टोरेंट (Japanese restaurant weird sweet dish looks like wall plaster) की चर्चा है क्योंकि ये ऐसी स्वीट डिश बनाता है जो दीवार से उखड़े हुए प्लास्टर जैसी लगती है.

टोक्यो के गिंजा (Ginza, Tokyo) में द रॉयल पार्क होटल (The Royal Park Hotel) है जिसमें ओपुसेस (Opuses) नाम का एक रेस्टोरेंट शुरू हुआ है. पिछले कुछ वक्त से ये रेस्टोरेंट काफी चर्चा में है. उसका कारण है इस रेस्टोरेंट में मिलने वाली स्वीट डिश जो असल में एक आइसक्रीम (Ice cream looks like piece of wall plaster) है. आइसक्रीम के ऊपर जो टॉपिंग रखी जाती है उसका लुक बिल्कुल दीवार के प्लास्टर की तरह दिया गया है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से बनती है डिश

इस डिश का नाम ग्रे रखा गया है और ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के साथ पिस्टाशियो मूस को मिलाकर बनाया जाता है. इन दोनों चीजों के ऊपर अंडे के सफेद हिस्से और चीनी से बना मेरिनग्यू Meringue रखा जाता है जिसे इस रेस्टोरेंट ने प्लास्टर का रूप दिया है. ये इतना विचित्र लग रहा है कि इसका वायरल होना भी लाजमी है. ट्विटर पर लोगों की भी मजाकिया प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

ट्विटर पर लोगों ने किए मजाकिया कमेंट

एक शख्स ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम की ये बाहरी दीवार उम्र हो जाने की वजह से गिर गई है. वहीं एक शख्स ने तो दीवार के उखड़े प्लास्टर की फोटो ही कमेंट में शेयर कर दी. एक महिला ने लिखा कि जब वेटर ये डिश लेकर आया तो वो बेहद हैरान हुई थी. वहीं एक शख्स ने लिखा कि अगर आपको बिना बताए ये डिश आपके सामने आ जाए तो आप रेस्टोरेंट पर नाराज हो जाएंगे. एक ने लिखा कि उसने ये दीवार खाई थी और उसे चम्मच से खाना और फिर घोंटना उसके लिए काफी मुश्किल था. जबकि एक शख्स ने तो इसे रीसाइकल प्लास्टिक ही बता दिया.