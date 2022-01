प्लास्टिक की गुड़िया के साथ सोता है पहलवान, डॉल से कर चुका है शादी! सोशल मीडिया पर लोग करते हैं ट्रोल

लोगों के शौक इतने अलग और विचित्र तरह के होते हैं कि दूसरों के लिए वो पागलपन तक कहलाने लगता है. बहुत से लोग जहां इंसानों से प्यार करते हैं, उन्हें अपना प्रेमी-प्रेमिका बनाते हैं, वहीं कजाकिस्तान का एक बॉडी बिल्डर एडल्ट डॉल्स (Body Builder Loves Adult Dolls) से प्यार करता है. सिर्फ प्यार ही नहीं, उसने दो बार गुड़िया से शादी भी की है और उन्हीं के साथ रोज रात सोता है.

कजाकिस्तान (Kazakhstan) के रहने वाले 36 वर्षीय यूरी तोलोचको (Yuri Tolochko) को प्लास्टिक की डॉल्स से बेहद प्यार है. उन्होंने मार्गोट नाम की डॉल से पहले शादी रचायी थी मगर रिश्तों में दरार आ जाने के बाद उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया और फिर लूना नाम की एक दूसरी डॉल से शादी (Marriage with plastic doll) कर ली. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अब वो लूना के साथ लोला नाम की डॉल के साथ भी रिलेशनशिप में हैं और उन्हें उन दोनों के साथ सोना और वक्त बिताना पसंद है.

गुड़िया के साथ रचाई शादी

आपको बता दें कि यूरी की शादी में उनके नजदीकी लोग भी शामिल हुए थे. शादी के बाद वो पिछले साल हनीमून (Man went on Honeymoon with plastic doll wife) मनाने गए थे जहां अपनी दूसरी पत्नी के साथ उन्होंने रोमांटिक फोटोज शेयर की थीं. डॉल्स के प्रति उनकी इस दीवानगी को वो जहां प्यार का नाम देते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भद्दी-भद्दी बातें लिखते हैं.

सोशल मीडिया पर लोग करते हैं ट्रोल

वेबसाइट से बात करते हुए यूरी ने कहा कि लोगों को उनके शौक और निर्जीव गुड़िया के प्रति प्यार के आधार पर उन्हें पागल नहीं समझना चाहिए. वो मानसिक तौर पर बिल्कुल स्थिर हैं. उन्होंने कहा- लोग मुझे ट्रोल करते हैं. पागल कहते हैं. उन्हें एक गलतफहमी है कि मैं अकेला हूं इसलिए मैं ऐसी लाइफस्टाइल जीता हूं. मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लोग मुझे मनोवैज्ञानिक को दिखाने की सलाह भी देते हैं. उनका कहना है कि उन्हें तब सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब लोग उन्हें ये कहते हैं कि वो एक जानवर हैं जिसे औरत को प्रताड़ित करना पसंद है इसलिए वो अपनी भड़ास गुड़िया पर निकालते हैं. हालांकि यूरी ने कहा कि उन्हें सिर्फ डॉल्स से प्यार है, वो पूरी तरह नॉर्मल हैं.