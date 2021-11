मां के लिए बनाई पेंटिंग में बच्चे ने लिखा कुछ ऐसा कि पढ़ते ही सदमे में चली गई महिला! वायरल हुई फोटो

बच्चों को लिए उनकी मां सुपरहीरो से कम नहीं होती है. वो उनसे बेहद प्यार करते हैं और परेशानियों में पड़ते ही मां को याद करते हैं. पर छोटे बच्चों के लिए अपने प्यार को जाहिर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है. कई बार वो कहना या करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जाता है. हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ एक बच्चे के साथ जिसने अपनी मां के लिए ड्रॉइंग (Kid Draw Painting for Mother) बनायी मगर उसमें जो संदेश लिखा उससे अर्थ का अनर्थ हो गया. बच्चे की बनाई ड्रॉइंग अब सोशल मीडिया पर वायरल (Kid funny drawing viral) हो रही है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक क्लेयर लूई (Claire Lowe) नाम की 4 बच्चों की मां ने पिछले महीने फेसबुक ग्रुप फैमिली लोडाउन टिप्स एंड आइडियाज में अपने सबसे छोटे बेटे की एक ड्रॉइंग की फोटो पोस्ट की थी जिसे देखकर लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पाए. क्लेयर ने बताया कि उनका बेटा उन्हें बहुत प्यार करता है और उन्हें ही अपना हीरो मानता है. इसलिए बच्चे ने एक खास पेंटिंग उन्हें बनाकर गिफ्ट करने का प्लान किया.

बच्चे की ड्रॉइंग देख दंग हुई महिला

बच्चे ने पेपर पर बैटमैन के निशान की तरह एक चमगादड़ की फोटो बनायी क्योंकि वो अपनी मां को भी बैटमैन (Kid Draw Batman for mom) की ही तरह सुपरहीरो मानता था. इसके साथ उसने लिखा- ‘मां, आप मेरी सुपर हीरो हैं’ (Mummy you my superhero), हालांकि बच्चे ने सुपरहीरो की स्पेलिंग को गलत लिख दिया और अर्थ का अनर्थ हो गया. उसने अंग्रेजी में ‘हीरो’ को ‘होर’ लिख दिया जिसके दो अर्थ होते हैं, बूढ़ा व्यक्ति और देह-व्यापार में लिप्त औरत.

सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया अपना अनुभव

क्लेयर ने जैसे ही पेंटिंग देखी वैसे ही वो जो-जोर से हंसने लगीं. इसके बाद उन्होंने फेसबुक ग्रुप पर इस फोटो को शेयर किया जिसे देखकर लोग दंग रह गए. कई लोगों ने तो अपने बच्चों से जुड़े किस्से भी शेयर किए. एक महिला ने लिखा कि एक बार उसका बच्चा सामने के घर में खिलोने वाले घोड़े को देखकर होर, होर चिल्लाने लगा. माता-पिता ने दोनों दंग रह गए, जब उन्होंने सामने देखा और बच्चे को समझाया कि उसे हॉर्स कहते हैं.