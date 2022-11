VIDEO: बच्चे ने सिखाया टीशर्ट फोल्ड करने का आसान तरीका, कार्डबोर्ड की मदद से चुटकियों में किया काम

अक्सर बच्चों को छोटा समझकर माता-पिता उनसे घर के कामों में मदद नहीं लेते हैं, ऐसे में बड़े होने तक वो बेसिक कामों को भी करने में सक्षम नहीं हो पाते. बिस्तर साफ करना, कपड़े तह लगाना, अपने सामानों को व्यवस्थित ढंग से रख देना, घर में कचरा ना फैलाना और फैले हुए कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल देना बेहद आम से काम हैं जिसकी ट्रेनिंग बच्चों को जरूर मिलनी चाहिए. पर उनको ऐसे काम करने के लिए अगर मोटिवेट करना है तो उसके लिए काम में इंट्रेस्ट पैदा करवाना होगा. इन दिनों एक वीडियो वायरल (tshirt folding video) हो रहा है जो साफ दिखा रहा है कि बच्चों को काम करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है.

ट्विटर अकाउंट @ValaAfshar पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बच्चा कपड़ों को तह (how to fold clothes easily) लगाता दिख रहा है. अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को कपड़े (clothes folding for kids video) फोल्ड करने में मुश्किल आती है. वो उन्हें ठीक ढंग से मोड़ नहीं पाते मगर इस वीडियो में बच्चों को जो तरीका सिखाया गया है वो काफी समझदारी भरा है.

बच्चे ने टीशर्ट को किया फोल्ड

बच्चे के पास एक कार्डबोर्ड है जिसे अलग-अलग जगह से काट दिया गया है. उस कार्डबोर्ड को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे वो उसके फ्लैप को जैसे-जैसे पलटेगा, वैसे-वैसे कपड़ा भी पलटता जाएगा और इस तरह फोल्ड होता जाएगा. वो एक के बाद एक कई टीशर्ट्स उसपर रखता है और कार्डबोर्ड के फ्लैप को सिर्फ मोड़ देता है. अपने आप टीशर्ट कायदे से फोल्ड हो जाती है जिसे वो एक के ऊपर एक रख लेता है.

बंदूक की गोली की तरह ये मछली करती है पानी का इस्तेमाल, बेहद अलग है शिकार करने का तरीका! आगे देखें…

वीडियो पर लोगों ने की टिप्पणी

इस वीडियो को 28 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने बच्चे को एक और अच्छा सुझाव देते हुए कहा कि उसे टीशर्ट को पलटकर रखना चाहिए जिससे उसका ऊपरी हिस्सा सामने की तरफ आ जाए और इस तरह कोई भी बिना टीशर्ट को खोले बता सकता है कि वो कौन सी है. एक को ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उसने इच्छा जाहिर की कि काश उसके समय में भी ये ट्रिक होती.