Viral Video: नया हाथ मिलते ही खिलखिलाने लगा मासूम बच्चा, वीडियो देखकर आ जाएंगे आंखों में आंसू!

इस दुनिया में खुशी का कोई पैमाना नहीं है. किसी को मामुली सी बात असंख्य खुशियां दे जाती है तो कोई बड़ी सफलता पर भी खुश नहीं हो पाता. कहते हैं कि खुश रहना इंसान के ऊपर निर्भर करता है. सब कुछ होते हुए भी वो दुखी हो सकता है और कुछ ना होते हुए भी वो खुशी से झूम सकता है. इन दिनों एक बच्चे का खिलखिलाता हुआ वीडियो वायरल (Kid Smiling After Getting Prosthetic Hand) हो रहा है जिसे देखकर आपके अंदर सकारात्मकता (Positive Video of Kid Smiling) भी आएगी और ये भी सीख मिलेगी की किसी भी परिस्थिति में खुश कैसे हुआ जाता है.

EB30X Fitness Studio नाम के फेसबुक पेज पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है. यूं तो इस वीडियो को देखकर किसी को लग सकता है कि इसमें आंसू बहाने वाली कौन सी बात है लेकिन जो लोग वीडियो से जुड़ पाएंगे उनकी आंखों में निश्चित तौर पर आंसू (Emotional Video of Kid Getting New Hand) आ जाएंगे. वीडियो में एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है जिसका एक हाथ नहीं है. डॉक्टर इस बच्चे को प्रॉस्थेटिक से बना हाथ लगा रहा है.

बच्चा व्हीलचेयर पर बैठा है और डॉक्टर नकली हाथ उसके कटे हुए हाथ पर फिट करता नजर आ रहा है. इस बीच बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं है. वो खिलखिलाकर हंसता दिखाई दे रहा है. जैसे ही डॉक्टर हाथ लगा देता है और बच्चे के दोनों हाथों को सामने रख देता है वैसे ही वो खुशी से झूमने लगता है. वो अपने असली हाथ से नकली हाथ का स्पर्श कर के देखता है और इतनी जोर से हंसता है कि उसकी हंसी देखकर देखने वालों के बड़े-बड़े गम बेहद छोटे लगने लगते हैं. बच्चा कैमरे की तरह देखकर बार-बार अपना नया हाथ भी दिखाता है.

फेसबुक पर वायरल हो रहा वीडियो

आपको बता दें कि इस वीडियो को 73 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. जबकि 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है और हजारों लोग वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं. लोगों के भावनत्मक कमेंट्स पढ़कर लग रहा है कि लगभग सभी के दिल को ये वीडियो छू गया है. हर कोई बच्चे की खूबसूरत हंसी को देखकर उसे आशीर्वाद दे रहा है. एक शख्स ने कहा कि मुझे खुशी है कि बच्चे को हाथ मिला और डॉक्टर्स पर गर्व है जो हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं.