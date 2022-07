समुद्र किनारे विराजमान दिखे लड्डू गोपाल, लहरों के जाने पर तैरते नजर आए भगवान! वायरल हो रहा वीडियो

भगवान श्री कृष्ण की महिमा ऐसी है कि जो भी उन्हें एक बार देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है. भगवान चाहे घर में हों या कहीं बाहर दिख जाएं, उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग उन्हें देखकर अपने सारे दुख-दर्द भूल जाते हैं. इन दिनों भगवान से जुड़ा ऐसा ही एक वीडियो चर्चा में हो जो लोगों को हैरान भी कर रहा है और चिंताओं से मुक्त भी कर रहा है क्योंकि वीडियो में कृष्ण भगवान (Lord Krishna idol looks like swimming in water video) का बाल रूप नजर आ रहा है.

बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) के आधिकारिक फेसबुक पेज पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल (Laddu Gopal idol near sea) की प्रतिमा समुद्र किनारे नजर आ रही है. वीडियो (Krishna idol on beach near sea water) आस्था के आधार पर पसंद करने वाला तो है ही, इसके अलावा वीडियो में इल्यूजन भी नजर आ रहा है. वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे लड्डू गोपाल तैर पानी में तैर रहे हैं.

तैरते हुए लगे लड्डू गोपाल

वीडियो के कैप्शन में लिखा है- “लहरों को जाते समय देखें…ऐसा लगेगा जैसे तैर रहे हों…” इस वीडियो में लड्डू गोपाल की प्रतिमा समुद्र किनारे एक बीच पर रखी गई है. उनके पीछे विशाल महासागर नजर आ रहा है. समुद्र का पानी रह-रहकर मूर्ति से टकरा रहा है और फिर पीछे चला जा रहा है. लोग आसपास खड़े होकर प्रतिमा का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. प्रतिमा से जुड़ी खास बात ये है कि जब मूर्ती से पानी टकराकर लौट रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ती पानी में तैर रही है. पानी उस मूर्ती को चीरकर पीछे हट रहा है और उसके बीच ऐसा लग रहा है जैसे लड्डू गोपाल पानी में तैरने लग रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. अधिकतर लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट कर इसे खूबसूरत दृश्य बताया है जबकि कई लोगों ने जय श्री कृष्ण लिखा है. एक महिला ने वीडियो पर नाराजगी जताई है. उसने लिखा- “ऐसे कौन छोड़ता है अपने लाला को लहरों के बीच मजे लेने के लिए ज़रा में वो बह के कहीं गिर गिरा जाए तो….. क्या अपने बच्चे को ऐसे छोड़ने की हिम्मत कर पाओगे?” वहीं एक महिला ने कहा- “ईश्वर को उनके ही रूप में रहने दें वो मनोरंजन के लिए नहीं हैं.”