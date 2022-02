VIDEO: सड़क पार कर रही बच्ची की ओर बढ़ने लगी तेज रफ्तार कार, महिला पुलिसकर्मी ने बचाई जिंदगी!

कहते हैं कि भगवान जब खुद इंसान की रक्षा करने के लिए नहीं आ पाते तो वो अपने दूत भेज देते हैं. अक्सर आपने सुना होगा कि कोई इंसान किसी दूसरे की जान बचाने के लिए भगवान की तरह सामने आ गया. ऐसे लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी दूसरों की मदद करते हैं. हाल ही में ऐसा ही नजारा अमेरिका (American lady police saved child from car) को सड़क पर देखने को मिला जब एक छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए महिला पुलिसकर्मी (Woman cop save child on road video) ने अपनी जान की परवाह नहीं की.

अमेरिका के मैरीलैंड (Maryland, America) में बीते दिनों नॉर्थ ईस्ट मिडल स्कूल के बाहर एक हैरान करने वाली घटना घटी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज (Student saved on road CCTV footage) सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक स्कूल की छात्रा सड़क (Student saved by police while crossing road) पार कर रही जब अचानक एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ती है. तभी रोड के दूसरी तरफ खड़ी महिला पुलिसकर्मी उसकी ओर बढ़ती है और बच्ची को ढकेलते हुए कार के सामने से हटा देती है.

महिला पुलिसकर्मी ने बचाई बच्ची की जान

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में नजर आ रही पुलिसकर्मी का नाम एनेट गुडईयर (Annette Goodyear) है जो नॉर्थ ईस्ट पुलिस डिपार्टमेंट की कर्मी हैं. जानकारी के मुताबिक एनेट 14 सालों से क्रॉसिंग गार्ड के पद पर काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह की घटना अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी. वीडियो में नजर आ रहा है कि सड़क पर काफी पानी पड़ा है जिससे पता चलता है कि उस दिन बारिश हुई थी मगर इसके बावजूद कार तेज रफ्तार में थी तो वक्त रहते ड्राइवर ब्रेक नहीं मार पाया.

महिला पुलिसकर्मी का नाम एनेट गुडईयर है. (फोटो: Facebook)

महिला की हो रही तारीफ

गुडईयर ने कहा कि उसने बच्ची को बचाने के बाद ध्यान दिया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ की ऐसी घटना घट चुकी है. उन्होंने कहा कि वो खुद भी एक मां हैं, ऐसे में बच्चों बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है. उन्हें घटना के बाद अस्पताल ले जाया गया. वहां से लौटने के बाद वो सबसे पहले बच्ची को देखने स्कूल पहुंचीं. बच्ची और उसके पिता, दोनों की ही आंखों में आंसू थे और उन्होंने एनेट का धन्यवाद भी किया. रिपोर्ट के अनुसार ड्राइवर का चालान 4 मामलों में कट चुका है. सोशल मीडिया पर महिला को लोगों ने हीरो बना दिया है. हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है.