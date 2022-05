बनकर तैयार हुई दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा, मूर्ति का आइडिया देने वाले की महामारी में गई जान

यीशु मसीह के अनुयायी यानी ईसाई धर्म के मानने वाले दुनिया में हर जगह फैले हैं जो क्राइस्ट के आदर्शों का पालन कर उनकी सिखाई बातों को दुनियाभर में फैलाते हैं. उनके द्वारा दुनिया में यीशु मसीह की कई मूर्तियां (Famous statues of Jesus Christ) बनवाई गई हैं जो काफी फेमस हैं. ऐसी ही एक मूर्ति ब्राजील में है जिसे ‘क्राइस्ट द रीडीमर’ (Christ the Redeemer, Brazil) के नाम से जाना जाता है. मगर अब इस प्रतिमा से भी बड़ी मूर्ति (Largest Christ Statue In The World) बनकर तैयार हो चुकी है जिसको नाम दिया गया है ‘क्राइस्ट द प्रोटेक्टर’ (Christ the Protector).

रॉइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील में ही क्राइस्ट की एक और बेहद विशाल मूर्ति बनाई गई है जो दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा है. इस मूर्ति का निर्माण बीते 22 अप्रैल को पूरा कर लिया गया है. ब्राजील के दक्षिणी राज्य Rio Grande do Sul के एक छोटे से शहर एनकैनटाडो (Christ statue in Encantado) में ये मूर्ति बनी है.

मूर्ति को बनाने का आइडिया देने वाले शहर के मेयर का पिछले साल मार्च में कोरोना के चलते निधन हो गया था. (फोटो: Twitter/@vijaybhoyer9)

141 फीट है प्रतिमा की लंबाई

आपको बता दें कि इस मूर्ति की लंबाई 43 मीटर यानी 141 फीट है. ब्राजील के रियो में स्थित क्राइस्ट द रीडीमर 38 मीटर यानी 125 फीट ऊंची थी. नई मूर्ति को धातु के स्ट्रक्चर पर, कंक्रीट से बनाया गया है. ये शहर के पास ही छोटे से पहाड़ पर बनी है जिसे अब पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है मगर इसे अगले साल आम जनता के लिए खोलाा जाएगा. हालांकि, मूर्ति से कुछ दूर पर एक जगह बनाई गई है जहां खड़े होकर लोग इस मूर्ति को देख सकते हैं. मूर्ति के साइट मैनेजर के अनुसार अभी तक 21 देशों के 50 हजार से ज्यादा पर्यटक इस मूर्ति को देखने आ चुके हैं. मूर्ति के निर्माण को स्पॉन्सर करने वाली एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रॉबिनसन गॉनजाटी ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राइस्ट का स्टैच्यू है.

3 साल में पूरा हुआ मूर्ति का काम

मूर्ति में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया गया है. मूर्ति में दिल के आकार की इस जगह से लोग मूर्ति के बाहर, पूरा इलाका ऊंचाई से देख सकते हैं. ब्राजील के सिएरा राज्य के मूर्तिकार और आर्टिस्ट मार्कस मोरा ने इस मूर्ति को डिजाइन किया है. साल 2019 में इसका काम शुरू हुआ था और महज 3 सालों में इसे पूरा कर लिया गया. मूर्ति को शहर के आम व्यापारियों ने पैसे देकर बनवाया है. मूर्ति के पास पार्क का निर्माण किया जा रहा है जहां दुकानें और रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे. दुख की बात ये है कि इस मूर्ति को बनाने का आइडिया देने वाले शहर के मेयर Adroaldo Conzatti इसे नहीं देख पाए. पिछले साल मार्च में कोरोना के चलते उनका निधन हो गया था.