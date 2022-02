Lata Mangeshkar ने अपने गानों से बनाया था अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, छोटी बहन ने छीना था ताज!

“नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे….” आवाज तो याद ही रहेगी, क्योंकि आज जो आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई है वो भारत की आवाज थी. वो आवाज जिसने अपने गानों से दुनिया को रुलाया, प्यार करना सिखाया और इंसानी भावनाओं के हर पहलु को छुआ. भारत रत्न (Bharat Ratna) और ‘स्वर कोकिला’ (Nightingale of India) लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के निधन ने दुनिया को झकझोर दिया है. वो लंबे वक्त से बीमार थीं और आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली. मगर कहते हैं ना, महान आर्टिस्ट मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं, वैसे ही लता दी (Lata Di) भी अमर हो गई हैं.

आज हम आपको दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर से जुड़ी बेहद अनोखी बात (Amazing fact about Lata Mangeshkar) बताने जा रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर का नाम कभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Lata Mangeshkar Guinness World Record) में भी दर्ज था? शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी मगर ये सच है. लता मंगेशकर ने अपने एक के बाद एक गाय गानों से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. उनके नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए गानों को गाने (Most recorded artist in History) का रिकॉर्ड दर्ज है.

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी. (फोटो: Instagram/@lata_mangeshkar)

इतिहास में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली सिंगर

बीबीस और द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 1974 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने एडिशन में लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar World Record) का नाम, सबसे ज्यादा गानों को रिकॉर्ड करने वाले आर्टिस्ट के तौर पर दर्ज किया था. तब उनके नाम 25,000 गानों को गाने का रिकॉर्ड था. मगर इस दावे को उसी वक्त चुनौती दी थी महान सिंगर मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) ने. तब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लता मंगेशकर का नाम बुक में शामिल करना जारी रखा था. साथ में मोहम्मद रफी के दावे को भी छापा था. साल 1991 में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का नाम हटा लिया गया था.

लता मंगेशकर और आशा भोसले. (फोटो: Instagram/@lata_mangeshkar)

छोटी बहन ने तोड़ा था रिकॉर्ड

लता मंगेशकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को उनकी छोटी बहन और दिग्गज सिंगर आशा भोसले (Asha Bhosle World Record) ने तोड़ा था. साल 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज हुआ और आधिकारिक रूप से ये बताया गया कि उन्होंने 11,000 सोलो, डुएट और कोरस गाने, 20 से भी ज्यादा भाषाओं में गाए हैं. हालांकि अब ये टाइटल साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की गायिका पुलापका सुशीला (Pulapaka Susheela) के नाम दर्ज है.