3 सालों से लगातार जल रही जमीन में आग, ठंड का भी नहीं पड़ता कोई असर, अंदर गिरते ही राख बन जाएगा इंसान!

प्रकृति अपने में ही बेहद अजीबोगरीब (Weird Facts About Nature) होती है. दुनिया में आपको उसके अलग-अलग रंग शहरों में देखने को मिल जाएंगे जिसके बारे में जानकर लोग हैरान हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ लंबे वक्त से स्कॉटलैंड (Scotland Field burning like lava for 3 years) में देखने को मिल रहा है. यहां एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी जमीन पर पिछले 3 सालों से आग जल रही है. लोगों का कहना है कि इस आग से उठने वाले धुएं से लोगों की जान को खतरा है.

मिरर वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट स्कॉटलैंड के ईस्ट आयरशायर (East Ayrshire, Scotland) इलाके में में एक जमीन है जहां लगातार लंबे वक्त से आग जल रही है. शहर की नगर पालिका के अनुसार एक पुराने कोयले के खान की वजह से आग जमीन में लगी हुई है जिससे लगातार धुंआ (Land burning continously from 3 years) निकल रहा है. पटना नाम के इलाके में मौजूद इस मैदान की आग से आसपास रहने वाले लोग भी हैरान हैं. डेली रिकॉर्ड्स से बात करते हुए टैम पैटन नाम के एक शख्स ने बताया कि जमीन पर आग 3 सालों से जल रही है और अब इसे बुझाने की जरूरत है.

ठंड में भी नहीं बुझती आग

टैम एक पिता हैं इसलिए उन्हें अपने परिवार की भी चिंता है. उनका कहना है कि आग इतनी तीव्र है कि उसमें अगर कोई गिरे तो जलकर राख हो जाए. ऐसे में खतरा और भी बढ़ जाए. आपको बता दें कि ये जमीन स्कॉटलैंड के फॉरेस्ट्री विभाग की है. बताया गया कि जनवरी में तापमान जीरो डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है इसके बावजूद भी आग नहीं बुझती है.

गर्मी के दिनों में आग से हो जाता है आसपास रहने वालों का बुरा हाल

टैम ने बताया कि गांव से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर जमीन है जिसमें से लगातार धुआं निकल रहा है. उन्होंने बताया कि जमीन के अंदर आग से लाल पत्थर नजर आते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लावा हो. उन्होंने ये भी बताया कि जहां ठंड में आग पर कोई असर नहीं पड़ता वहीं गर्मी के दिनों में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है. इस मैदान के आसपास लोग अक्सर कुत्ते टहलाने आते हैं या फिर बच्चे खेलने जाते हैं. अगर वो इसके नजदीक पहुंच गए तो उनका बच पाना नामुमकिन है. टैम की तरह इलाके के अन्य लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि इस आग को बुझाया जाए.