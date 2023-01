'दुनिया के सबसे अकेले कस्बे' में नहीं है बैंक-रेस्टोरेंट, बर्फ से ढके इलाके में हेलिकॉप्टर से आता है सामान!

भारत समेत सभी देशों की आबादी समय के साथ बढ़ रही है. आप जहां भी चले जाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ इंसान और उनके द्वारा बनाए गए घर या इमारतें दिख जाएंगी, गाड़ियों का ट्रैफिक दिख जाएगा और शोरगुल ही सुनाई देगा पर आज भी धरती पर बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जहां इतने कम लोग रहते हैं कि ये जगहें वीरान लगने लगती हैं. आज हम आपको इसी तरह के एक कस्बे के बारे में बताएंगे जिसे अगर ‘दुनिया का सबसे अकेला कस्बा’ (Loneliest town on earth) कहा जाए तो गलत नहीं होगा.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका (USA town loneliest in the world) में मौजूद एक कस्बा इतना सुनसान है कि अगर आप यहां चले जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में चले आए हैं. हैरानी की बात ये है कि ये जगह रूस से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है. दरअसल, ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है लिटल डियोमेड (Little Diomede island, USA). ये आइलैंड करीब 8 स्क्वायर कीलोमीटर में बना है और रूसी आइलैंड बिग डियोमेड से 3 किलोमीटर दूर है. दोनों के बीच समुद्र है.

दोनों आइलैंड बेरिंग की खाड़ी के बीच मौजूद हैं. (फोटो: Canva)

आइलैंड पर रहते हैं 77 लोग

दोनों आइलैंड अलास्का के पास बेरिंग की खाड़ी के बीच मौजूद हैं. अमेरिका के इस छोटे से आइलैंड पर सिर्फ 77 लोग रहते हैं. पहले के वक्त में इन दोनों टापुओं के लोगों में काफी बोलचाल थी. ठंड के दिनों में दोनों आइलैंड के बीच पानी जम जाता था जिससे बर्फीले पुल का निर्माण हो जाता था. इससे लोग आसानी से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर सफर कर लेते थे. आइलैंड के लोगों के बीच शादियां हो जाती थीं, उनकी मान्यताएं और तौर तरीके भी एक जैसे ही होते थे. पर शीत युद्ध की वजह से दोनों में संबंध बिगड़े और अब यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी स्थिति खराब है.

बाईं ओर रूस का आइलैंड, बिग डियोमेड और दाईं ओर अमेरिका का आइलैंड लिटिल डियोमेड. (फोटो: Twitter/@RJSzczerba)

-14 डिग्री हो जाता है तापमान

यहां के लोगों का कहना है कि उन्हें दुश्मन देश से भी खतरा रहता है और साथ ही जानलेवा पोलर भालुओं से जिन्हें खूंखार शिकारी माना जाता है. आपको बता दें कि गर्मी के दिनों में यहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जबकि ठंड में -14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाना आम बात होती है. इसके अलावा 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती हैं.

ना ही है बैंक, ना होटल की सुविधा

शहर में कुल 30 इमारतें हैं जिसमें स्कूल, लाइब्रेरी, हेलीकॉप्टर, आदि शामिल है जिसका निर्माण 1970 से लेकर 1980 के दशक के बीच हुआ था. यहां अब ज्यादा इमारतों की जगह नहीं बची है, साथ ही पथरीला इलाका होने की वजह से कब्रिस्तान, सड़कें आदि नहीं बनाई जा सकतीं. अब जब रोड नहीं है तो लोगों को पैदल ही ज्यादा चलना पड़ता है. यहां ना ही बैंक है, ना रेस्टोरेंट और ना ही कोई होटल. कस्बे की मुख्य दुकान में कम खाना होता है, कपड़े, लकड़ियां, इंधन आदि की भी कमी होती है. ये सारी ही चीजें, हेलीकॉप्टर के जरिए शहर से मंगाई जाती हैं. साप्ताहिक मेल डिलिवरी हेलीकॉप्टर से की जाती है और अन्य राशन को हेलीकॉप्टर या शिप के सहारे साल में एक बार लाया जाता है. चीजों की कमी के चलते महंगाई भी यहां बहुत है. 4 हजार रुपये तक यहां सिर्फ कपड़े धोने का डिटर्जेंट मिलता है. स्कूल में लगा एकलौता वाईफाई बच्चों के लिए दिन के वक्त कुछ देर के लिए नेटवर्क ऑन करता है जिससे वो पढ़ाई करते हैं.