Woman took out a parade of lions: शेर को जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में एक माना जाता है. उसके सामने आते ही अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. लेकिन इस महिला ने शेरों के सामने गजब की हिम्मत दिखाई. वह बेखौफ होकर शेरों की परेड निकालते हुए दिखी. तीन खूंखार शेर उसके आगे चल रहे थे, वह उनके पीछे-पीछे चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर इन खतरनाक शेरों का रत्ती भर डर नहीं दिखा. अब उस महिला का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे देख कर सूरमा भी चक्कर खा जाएंगे.

वायरल वीडियो में दिखता है कि कैसे वह महिला अपने इशारों पर शेरों को नचा रही है. महिला के हाथ में एक डंडा लगा हुआ है. उसके इशारे पर तीनों शेर क्रम से आगे चलते हुए दिखते हैं. वीडियो में यह देखना सचमुच हैरान करता है. महिला का नाम डॉक्टर मावेनी है. उन्होंने ही अपने ‘एक्स’ [पहले ट्विटर] अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया है. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ‘एक्स’ पर डॉक्टर मावेनी का हैंडल नेम @गोगोमावेनी है.

डॉक्टर मावेनी ने इस वीडियो के साथ एक अन्य वीडियो और दो तस्वीरों को भी पोस्ट किया है. जिनमें वह शेर और चीता जैसे खूंखार जानवरों के साथ दिखती हैं. उनके दूसरे वीडियो में उनकी गोद में एक शेर का बच्चा लगा हुआ है, जिसके गोदी में लेते हुए वह हंसते हुए दिखती हैं. तीसरी तस्वीर में डॉक्टर मावेनी एक चीता के सिर पर हाथ फेरती हुई दिखती हैं. चौथी तस्वीर में वह हाथ में डंडा लिए हुए खड़ी दिखती हैं, जबकि दो शेर उनके पीछे खड़े हुए दिखते हैं.

यहां देखें- डॉक्टर मोटवानी का वीडियो

सोशल मीडिया में डॉक्टर मावेनी के ये वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं. 29 अगस्त को पोस्ट किए गए इन वीडियोज् को अबतक करीब 4 हजार व्यूज मिल चुके हैं. साथ ही करीब 100 लोगों ने उनके वीडियो को लाइक किया है. डॉक्टर मावेनी के ‘एक्स’ पर 74 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

लोगों के कमेंट्स

लोगों ने डॉक्टर मावेनी के इन वीडियो पर कई शानदार कमेंट्स किए हैं. एक ‘एक्स’ यूजर ने डॉक्टर मावेनी की तारीफ करते हुए कमेंट किया, ‘आप बहुत बहादुर हो’. वहीं अन्य यूजर्स ने भी डॉक्टर मावेनी के वीडियो पर हैरानी जताते हुए कमेंट्स किए हैं और उनकी हिम्मत और बहादुरी की तारीफ की है.