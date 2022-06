'18 साल की आसिया को हुआ 61 साल के शमशाद से प्यार', आसमानी लवस्टोरी ने मचाया बवाल !

18 Year Old Girl Married to 61 Year Old Man : प्यार-इश्क और मोहब्बत को लेकर तमाम कसीदे शायरों ने पढ़े हैं. कहते हैं कि जिसे प्यार होता है, वही इसका जुनून समझ पाता है. वैसे एक और जुमला मशहूर है कि प्यार अंधा होता है. इस कहावत को ज़मीन पर उतारकर दिखाया है पाकिस्तान के एक जोड़े ने, जिनकी लवस्टोरी (Weird Love Story) खासा बवाल काट रही है. लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर 18 साल की बला की खूबसूरत लड़की किसी 61 साल के अंकल से कैसे प्यार (Unique Marriage in Pakistan) कर सकती है?

अब लोग कुछ भी कहते रहें, 18 साल की खूबसूरत आसिया ने 61 साल के शमशाद से निकाह करके सभी लोगों को हैरान कर दिया. पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुई शादी सुर्खियां बटोर रही है. 61 साल के राना शमशाद से 18 साल की आसिया को प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली. अब मोहब्बत में डूबे मियां-बीबी का कहना है कि जोड़ियां (Unique Marriage in Pakistan) आसमान से बनकर आती हैं.

YouTube चैनल से उजागर हुई कहानी

पाकिस्तानी यू-ट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 707 ने इस अनोखी लवस्टोरी के बारे में एक इंटरव्यू पोस्ट किया. देखते ही देखते इसके चर्चे पाकिस्तान से होते हुए दुनियाभर में होने लगे. रावलपिंडी के रहने वाले राणा शमशाद रावलपिंडी के रहने वाले हैं, जिन्होंने 43 साल छोटी आशिया से शादी की है. यूट्यूब चैनल से बातचीत में शमशाद की 18 साल की पत्नी आसिया बताती हैं कि उन्हें अपने पति का मददगार स्वभाव पसंद आ गया. वे इलाके में गरीब लड़कियों की शादी कराते थे और उन्हें उनका ये काम बहुत अच्छा लगा. शमशाद से दो-चार मुलाकातों में ही वे उन्हें इतने अच्छे लगे कि आसिया ने उनके निकाह का फैसला कर लिया.

बेहतरीन चल रही है शादीशुदा ज़िंदगी

शमशाद बताते हैं कि वे इस बात के लिए अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें इस उम्र में 18 साल की आसिया से शादी करने का मौका मिला. वे उनसे काफी खुश हैं. मियां-बीवी बताते हैं कि वे एक-दूसरे का खूब ख्याल रखते हैं. आसिया कहती हैं कि उनके पति सिर्फ उनका ही नहीं उनके परिवार का भी ध्यान रखते हैं और किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते. इस शादी से आसिया और शमशाद भले ही खुश हों, लेकिन हर लव स्टोरी की तरह समाज इसमें भी दुश्मन बना हुआ है, जो उन्हें उम्र के फासले को लेकर ताने मारता रहता है लेकिन इश्क के परिंदों को इसकी कोई परवाह नहीं है.