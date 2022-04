हाथी की सूंड पर पैर रख पीठ पर चढ़ गया महावत, वीडियो देख आ जाएगी 'बाहुबली' के सीन की याद

आपने साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas movie) की फिल्म ‘बाहुबली’ (Baahubali elephant climbing scene) तो जरूर देखी होगी. इस फिल्म के दूसरे भाग की शुरुआत में एक सीन आता है जिसमें प्रभास हाथी की सूंड पर पैर रख ऊपर चढ़ जाते हैं. इस सीन ने लोगों को बहुत इंप्रेस किया था. आजकल एक शख्स का वीडियो काफी वायरल (Man climbs on elephant like Baahubali viral video) हो रहा है जिसमें वो ठीक प्रभास की ही तरह हाथी पर चढ़ते नजर आ रहा है.

आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra viral video) ने हाल ही में एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. पसंद आने का खास कारण भी है. वो ये कि लोगों को वीडियो देखकर अपने मनपसंद एक्टर, ‘बाहुबली’ प्रभास की याद आ जा रही है. प्रभास के ही अंदाज में एक शख्स ने हाथी पर चढ़ने (Man gets on elephant tusk to climb on its back) का करिश्मा दिखाया है. मगर सबसे ज्यादा हैरानी ये है कि प्रभास ने फिल्म में ऐसा किया था और वीडियो में दिख रहा शख्स हकीकत में ऐसा कर रहा है.

बाहुबली की तरह हाथी पर चढ़ गया महावत

वीडियो में एक महावत सड़क पर अपने हाथी के साथ खड़ा हुआ है. उसके हाथ में बड़ा सा डंडा भी है. वो एक पैर हाथी की सूंड पर रखता है और हाथी उसे ऊपर चढ़ा लेता है. माथे पर हाथ रख वो बड़ी ही आसानी से उसकी पीठ पर बने अपने आसन पर जाकर बैठ जाता है और फिर हाथी चलने लगता है. इस बात की जानकारी नहीं है कि वीडियो कहां का है मगर वीडियो पर केरल एलिफैंट्स का वॉटरमार्क यानी निशान है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीडियो भी केरल का ही है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि महावतों द्वारा इस तरह हाथियों की पीठ पर चढ़ना बेहद आम है. दीपांशु ने कैप्शन में लिखा है कि महावत ने बाहुबली-2 के प्रभास की ही तरह हाथी पर चढ़ाई की है. वीडियो को 33 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक महिला ने लिखा कि इंसान और जानवरों के बीच युद्ध की खबरों के बीच जब इंसान और जानवर का प्यार दिखाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है. हालांकि बहुत से लोग महावतों को हाथियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा रहे हैं.