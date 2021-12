मिल गया 'एकलव्य' जैसा धनुर्धर! उड़ती हुई तीर पर भी लगा लेता है सटीक निशाना, पैर से चलाता है धनुष!

महाभारत में एकलव्य तो आपको याद ही होंगे. जिन्हें दुनिया का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है. उनके जैसा कोई दुसरा धनुर्धर ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा. यूं तो उनसे किसी की भी बराबरी करना गलत होगा मगर आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी आर्चरी स्किल (Amazing Archery Skills) देखकर आपको एकलव्य (Archer Amazing Skills Video) जैसे महान धनुर्धर की ही याद आएगी.

जेम्स जीन (James Jean Archery Video) नाम के आर्चर तीर-धनुष (Bow Arrow Video) से कमाल करने के लिए जाने जाते हैं. उन्हें लोग आर्चरी का मास्टर और जादूगर कहते हैं. आपको लग सकता है कि ये बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई बातें हैं मगर जब आप जेम्स का कमाल देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे. सोशल मीडिया पर जेम्स के वीडियोज काफी वायरल होते रहते हैं.

इंस्टाग्राम पर फेमस हैं जेम्स

jamesjeantrickshots नाम से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट काफी पॉपुलर है. उन्हें 96 हजार लोग फॉलो करते हैं जो उनकी कला के दीवाने हैं. दो दिन पहले उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. इस वीडियो में एक गुब्बारा तालाब में रखा नजर आ रहा है और काफी दूर बैठे जेम्स उसपर निशाना लगा रहे हैं. बड़ी बात ये है कि वो पानी की सतह से गुब्बारे पर सटीक निशाना लगाते दिख रहे हैं. यानी तीर पानी को छूते हुए गुब्बारे को जाकर चीर देती है.

उड़ती तीर को बनाते हैं निशाना, पैर से चलाते हैं धनुष

अगर ये कलाबाजी आपको आसान लग रही हो तो अगल वीडियो जरूर देखिए. जेम्स स्थिर चीजों पर नहीं, हिलती हुई चीजों पर भी गजब का निशाना लगाने में सक्षम हैं. एक वीडियो में वो पहले एक तीर हवा में चलाते हैं और उसी पर निशाना दूसरी तीर से लगाते हैं. दूसरी तीर, पहली तीर को हवा में ही चीरती नजर आ जाती है. यही नहीं, जेम्स अपने पैरों (Man Uses Bow and Arrow from Feet) का भी इस्तेमाल कर के ऐसा निशाना लगाते हैं जो बड़े-बड़े अपने हाथ से नहीं लगा पाएंगे. सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ करते हैं. अधिकतर लोग तो उनकी इन कलाबाजियों को देखकर हैरान रह जाते हैं जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि वो जेम्स को तीर चलाते दिनभर देख सकते हैं.