'भारत में 13 करोड़ रुपये अच्छी कमाई है?' शख्स के विचित्र सवाल पर यूजर ने कहा- 'इससे ज्यादा बाई को देता हूं'

भारत में सैलेरी पैकेज किसी के लिए भी जरूरी और अहम चीज है. कई लोगों के लिए तो इतनी अहम है कि लोग सैलेरी के ही आधार पर किसी को अच्छा-बुरा, समृद्ध-गरीब मानते हैं. भारत में आय के आधार पर लोगों को काफी जज किया जाता है. मगर जब लोग सैलेरी का दिखावा करने लगते हैं तो फिर उन्हें आसमान से जमीन पर उतारने में भी लोग परहेज नहीं करते. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शख्स ने अपनी सैलेरी (Man ask about salary gets trolled) का दिखावा करने के लिए लोगों से एक सवाल पूछा मगर उसके बाद हर किसी ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया साइट कोरा पर अक्सर लोग अलग-अलग तरह के सवाल पूछते हैं. कोई अपनी समस्याओं से जुड़ी तो कोई कुछ और प्रश्न करता है. हाल ही में एक शख्स ने अपनी सैलेरी (Quora viral post on salary) से जुड़ा ऐसा सवाल पूछा कि लोग उसे ट्रोल करने लगे. दरअसल, आजकल कोरा पर लोग अपनी सैलेरी बताने के लिए अजीबोगराब प्रश्न कर लेते हैं जो इस बात से जुड़े होते हैं कि उनकी सैलेरी के अनुसार भारत में या किसी शहर में रहना आसान है या मुश्किल.

शख्स के सवाल पर लोगों ने किया ट्रोल

शख्स ने पूछा- “क्या साल में 13 करोड़ रुपये भारत में अच्छी कमाई माना जाएगा या नहीं?” उसका सिर्फ इतना पूछना था कि लोगों ने उसकी क्लास लगा दी और जमकर ट्रोल किया. एक शख्स ने कहा कि ये बहुत ही कम है. जबकि ने शख्स ने तो करारा तंज कसा. कौशिक सरकार नाम के शख्स ने पूछा- 13 करोड़! ये तो बहुत ही बेकार है. भारत में आप इतने कम रुपयों में नहीं रह सकते. आपको कम से कम 200 करोड़ रुपये सालाना कमाना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं.

“बाई को इससे ज्यादा देता हूं रुपये!”

एक शख्स ने कहा कि इतना तो गरीबी रेखा से नीचे का माना जाएगा जबकि एक शख्स ने कहा कि ये बहुत ही कम है क्योंकि वो अपनी काम वाली बाई को इससे भी ज्यादा रुपये देता है. हालांकि, बहुत से लोगों ने सवाल को गंभीरता से लेकर कहा कि ये पर्याप्त अमाउंट है और इतने में आसानी से सब कुछ हो जाएगा. एक शख्स ने कहा कि अगर आप साधारण जिंदगी बिताते हैं तो इतना रुपये काफी है.