पत्नी के बचाए पैसों से पति ने खरीद लिया महंगा वीडियो गेम, महिला ने लिया ऐसा बदला कि उड़ गए शख्स के होश!

सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक 35 साल की महिला ने अपने 37 साल के पति से जुड़ा पोस्ट शेयर (Wife Share Shocking Post About Husband) किया है जिसे पढ़कर लोग हैरान है. महिला ने बताया कि हाल ही में उसके पति ने उसके बचाए हुए जरूरत के रुपयों को वीडियो गेम (Husband Used Wife Money to Buy Video Game Console) खरीदने में लगा दिया. पति ने 60 हजार रुपये का वीडियो गेम कंसोल खरीदा जिसका पता लगने के बाद महिला आगबबूला हो गई.