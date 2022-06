VIDEO: छोटी उंगली से कर दिया कैन में छेद, एक झटके में तोड़ दी हड्डी! शख्स की पावर देख दंग हुए लोग

सोशल मीडिया पर आपने कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिनमें लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते दिखते हैं. कई बार ये वीडियोज फेक भी होते हैं ऐसे में इनके सही-गलत होने का पता नहीं लगाया जा सकता. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी शक्ति का कमाल का नमूना दिखाया है पर चूंकि ये वीडियो वायरल (Man show extraordinary power video) हो रहा है, तो न्यूज18 हिन्दी इस बात का दावा नहीं करता कि ये वीडियो सच्चा है.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर अजब-गजब वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. ये वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (man breaks animal bone with one hand video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक शख्स ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया है. शख्स कुछ ऐसे करतब करता दिखा रहा है जिसे आम लोगों द्वारा कर पाना लगभग नामुमकिन है.

शख्स ने दिखाया कमाल का करतब

शख्स का फिजीक और करतब दिखाने का तरीका देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेंड कराटे एक्सपर्ट है. वीडियो के पहले भाग में वो अपने हाथों में प्लास्टिक की कई डोरियां बांधे हुए है जो खींचने पर टाइट हो जाती हैं. ये डोरियां अक्सर शॉपिंग मॉल की दुकानों में लोगों के सामानों पर बांध दी जाती हैं. शख्स उसे तोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहा है. वो एक बार में झटका देता है और सारी डोरियां टूट जाती हैं. उसके हाथों पर निशान भी बने हैं. इसके बाद वो कोल्ड ड्रिक को एलिमुनियम कैन को लेता है और अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली (man makes hole in can with little finger) से उसपर मारता है और सिर्फ एक वार में कैन में छेद हो जाता है. वीडियो के तीसरे भाग में वो सामने रखी हड्डी को उठाता है जो बेहद सख्त है. इस हड्डी को भी वो एक झटके में अपने हाथों से तोड़ देता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो इतना हैरान करने वाला है कि लोग दंग हो जा रहे हैं. वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 2 हजार से ज्यादा लाइक्स भी मिल गए हैं. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर तारीफ भी की है. एक शख्स ने कहा कि अगर ये वीडियो सच्चा है तो वाकई ये शख्स बेहद मजबूत है. एक शख्स ने कहा कि ये आदमी अपने आपको इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहा है! एक शख्स ने कहा कि जिप टाई या केबल टाइज के साथ पहले से छेड़खानी की गई है. एक को तोड़ पाना मुमकिन लग सकता है मगर एक साथ इतने तोड़ना नामुमकिन है.