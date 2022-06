VIDEO: इमारत की दीवार पर खड़े होकर उसी को तोड़ने लगा शख्स, मूर्खता देखकर आपको आ जाएगी हंसी!

एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी. जिस डाल पर बैठो, उसे कभी ना काटो. यानी जिस वस्तु या व्यक्ति का आपको सहारा है, उसे कभी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए नहीं तो बुरा आपके ही साथ होगा. मगर लोग कई बार इस आसान सी बात को नहीं समझ पाते और अपना ही बुरा कर बैठते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स (Man breaks wall on which he is standing) ने ऐसी मूर्खता भरी हरकत कि जिसे देखकर आपको जरूर हंसी आ जाएगी.

अपने अजब-गजब पोस्ट के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @AwardsDarwin_ पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स बेहद मूर्खतापूर्ण (Man breaking wall of building funny video) काम करते नजर आ रहा है. वो दीवार पर खड़ा है. कई बार लोग कोई काम करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा. शायद वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही कुछ है.

दीवार पर खड़े होकर उसी को तोड़ने लगा व्यक्ति

वीडियो में टूटी और जर्जर इमारत नजर आ रही है जिसकी छत पूरी तरह गायब है. वो सिर्फ अपनी दीवारों के सहारे खड़ी हुई है. इमारत के अंदर भी काफी तोड़फोड़ हुई दिख रही है. बिल्डिंग की एक दीवार के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो बड़े से हथौड़े से इमारत के तोड़ता नजर आ रहा है. हैरानी की बात ये है कि वो जिस दीवार पर खड़ा है, उसी को ही तोड़ने में लगा है. अपने आसपास के पत्थरों पर वो तेज वार कर रहा है जिसे देखकर लग रहा है कि दीवार अब गिरी या तब. आसपास के पत्थर टूट कर नीचे गिर रहे हैं मगर शख्स का दिमाग उसके बावजूद भी ठिकाने नहीं लगता. वो दीवार को लगातार तोड़ा जा रहा है. अगर दीवार का एक भी पत्थर टूटा तो शख्स सीधा नीचे गिरेगा मगर शायद उसे इस बात की सुध नहीं है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने पूछा कि वीडियो देखने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर वो अपने लंच ब्रेक के दौरान नीचे कैसे उतरा होगा. वहीं एक शख्स ने कहा कि वीडियो बनाने वाला आदमी ऐसी स्थिति में कुछ बोल क्यों नहीं रहा है. उसे तो तुंरत कहना चाहिए कि ये तुम गलत कर रहे हो. एक शख्स ने कहा कि भारत और पाकिस्तान जैसी जगहों पर ये आम बात है. ऐसे मजदूर इतने तजुर्बेदार होते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता और ना ही वो हादसों का शिकार होते हैं.