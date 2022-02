शख्स को सांस लेने में होती थी परेशानी, जांच करवाने पर नाक के अंदर दिखी हैरान करने वाली चीज!

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन (The New England Journal of Medicine) में डॉ. सागर खन्ना और डॉ. माइकल टर्नर ने हाल ही में एक केस पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी है. जर्नल के अनुसार एक शख्स ने क्लिनिक में बताया कि उसे लंबे वक्त से नाक से सांस (Breathing problem) लेने में तकलीफ होती है.