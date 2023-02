भूकंप के मलबे में दबकर हुई 'मौत', 2 दिन बाद अंतिम संस्कार के दौरान जिंदा हुआ शख्स! डॉक्टरों के उड़े होश

कुछ दिनों पहले सीरिया और तुर्की में आए भूकंप (Syria Turkey Earthquake) ने सभी को हिलाकर रख दिया था. यहां जितना भीषण भूकंप आया था, उसे देखकर लग रहा था जैसे पूरा का पूरा मुल्क ही खत्म हो जाएगा. हजारों लोगों की मौत हुई थी और कई लोग जिंदा मलबों के नीचे दब गए थे. पर मलबों के नीचे दबे लोगों की ऐसी हैरान करने वाली भी कहानियां हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. सीरिया (Man came to life after death Syria) में एक शख्स के साथ बेहद चौंकाने वाली घटना हुई जब मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई, पर वो दो दिन बाद फिर जिंदा हो गया!

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के रहने वाले अहमद अल-मघरीबी (Ahmed al-Maghribi) सीरिया के अतारिब शहर में थे जब भूकंप ने शहर को हिला दिया. वो भी इमारत के मलबे के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई. मलबे (Man rescue from earthquake rubbles) से उनके शरीर को निकाला गया और डॉक्टर्स ने उनके शरीर को कोल्ड स्टोरेज में दो दिनों तक रख दिया जिससे उनका परिवार, उनकी पहचान कर सके. पहचान हुई तो पता चला कि वो अहमद ही हैं.

सीरिया और तुर्की में आए भूकंप में हजारों लोग मारे गए हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

अंतिम संस्कार के वक्त जिंदा हुआ शख्स

परिवार ने डॉक्टरों से बॉडी ले ली और दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गए मगर वहां अचानक ही उनका दिल धड़कने लगा और उनके शरीर में हलचल हुई. ये देखकर परिवार वाले चौंक गए और जल्द से जल्द उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया. अहमद की कंडीशन देखकर डॉक्टर भी दंग हैं. उनका कहना है कि अहमद उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनका दिल रुकने के बाद फिर से धड़कने लगता है.

बच्चे नहीं देख सकते निर्वस्त्र पुतले, बिना अंडरवियर पहने निकलने पर होती है जेल! विचित्र हैं देशों के ये नियम आगे देखें…

7.8 तीव्रता का आया था भूकंप

तुर्की और सीरिया का भूकंप पिछले दिनों बेहद खतरनाक प्राकृतिक आपदा साबित हुई है. रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहीं 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 6 फरवरी 2023 को 7.8 तीव्रता का भूकंप इन दोनों देशों में आया था. कुछ ही देर बाद 7.6 तीव्रता का भूकंप उसी इलाके में दोबारा आया था जिससे नुकसान और भी ज्यादा बढ़ गया था. पिछले गुरुवार को 17 साल की एक युवती को 248 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया था.