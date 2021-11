ट्रैफिक से बचने के लिए कार की सीट को शख्स ने दिया इंसान का रूप, पुलिस भी देखकर रह गई दंग!

न्यूयॉर्क राज्य (New York State) के सफॉक काउंटी (Suffolk County) में एक हैरान करने वाली घटना हुई. सफॉक पुलिस ने इस घटना का जिक्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी किया है. हुआ यूं कि सुबह के वक्त जब ऑफिस जाने वालों की भीड़ लग जाती है तो ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है. उसी ट्रैफिक से बचने के लिए एक शख्स ने ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट को जैकेट (Man dresses up car seat to look like passenger) और टोपी पहना दी जिससे कि वो कोई इंसान लगे और शख्स बिना किसी परेशानी के एचओवी रास्ते से बिना परेशानी के निकल जाए. अधिक पढ़ें ...