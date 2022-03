जिम में एक्सरसाइज कर रहे शख्स पर आदमी ने गिरा दिया 20 किलो का वेट, CCTV से पता चला हादसे का सच!

जिम (Gym) में जाकर बॉडी बनाना कोई नई बात नहीं है. लोग सालों से खुद को फिट रखने के लिए और अपने शरीर को अच्छा शेप देने के लिए जिम जाते रहते हैं. मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि वजन उठाने के चक्कर में लोगों के साथ हादसे (Accidents in Gym video) भी हो जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही हादसा ऑस्ट्रेलिया (Australian man dropped weight on another man in gym) के एक शख्स के साथ भी हुआ जिसपर एक आदमी ने 20 किलो का वेट गिरा दिया मगर सीसीटीवी (CCTV video of man drop weight in gym) से पता चला कि सच्चाई तो कुछ और ही थी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 33 साल के शेन विलियम रायन (Shane William Ryan) को जिम में दूसरे शख्स पर वेट गिराने का दोषी पाया गया. मगर शेन का कहना था कि वो सिर्फ हादसा था. सीसीटीवी फुटेज ने सारा राज खोल दिया. ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट डार्विन (South east darwin) के नेक्स्ट लेवल जिम (Next Level Gym) में 22 अक्टूबर 2020 को बड़ा हादसा हुआ.

शख्स पर गिराया 20 किलो का वेट

इस घटना से जुड़ा वीडियो भी अब पब्लिक के सामने आया है. वीडियो में शेन और एक दूसरा व्यक्ति जिम में एक्सरसाइज करते दिख रहे हैं. दूसरा शख्स बेंच पर लेट डंबल से एक्सरसाइज कर रहा है. अचानक ही शेन अपनी जगह से उठता है और शख्स की ओर बढ़ने लगता है. उसके हाथ में 20 किलो का एक वेट है. अचानक शेन शख्स की तरफ लड़खड़ाता है और वेट उसके चेहरे पर गिरा देता है. इस हादसे में शख्स को गंभीर चोट लग जाती है और उसके मुंह से काफी खून भी निकलने लगता है. ऐसे में उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है. बाद में पता चलता है कि शख्स की खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया है.

शख्स को मिली सजा

जज ने रायन को दोषी करार दिया और उसपर हत्या करने का इल्जाम लगाया है. कोर्ट की ओर से शेन को 19 महीने की जेल की सजा मिली है. उसे 24 नवंबर 2022 तक पेरोल भी नहीं मिल पाएगी. जज ने कहा कि घटना से पहले शेन ने विक्टिम से बात भी की थी. उसने देखा जब उसका शिकार ऐसी स्थिति में था जब वो खुद को बचा भी नहीं सकता था तब उसने शख्स पर हमला किया.