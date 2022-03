मंगेतर का चौंकाने वाला वीडियो देख शख्स के उड़े होश! शादी वाले दिन ही अलग हो गए दूल्हा-दुल्हन

हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ने बताया कि कैसे एक शख्स ने अपने मंगेतर (man ghosted his fiancé on their wedding day) का वीडियो देखकर उससे शादी वाले दिन ही रिश्ता तोड़ लिया.