प्लेन में चाय के साथ Parle-G बिस्किट खाते व्यक्ति की फोटो वायरल, शख्स की हकीकत जानकर दंग रह गए लोग

सोशल मीडिया पर कब कौन सुपरस्टार बन जाए कोई नहीं कह सकता. लोग चलते-फिरते किसी की भी फोटो खींचकर उसे पोस्ट कर देते हैं और अगर उस फोटो में कुछ खास हुआ तो यूजर्स उसे शेयर कर-कर के वायरल कर देते हैं. इन दिनों ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस फोटो में एक बुजुर्ग शख्स प्लेन में बैठकर चाय के साथ पार्ले-जी बिस्किट (Man eating Parle-G biscuit with tea in plane) खा रहा है. आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत की बड़ी आबादी ऐसा करती है. मगर जिस शख्स की तस्वीर वायरल (viral photo of man eating Parle-G in plane) हो रही है, वो कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि एक अरबपति है.

प्लेन में एक शख्स चाय के साथ पार्ले-जी बिस्किट खाते दिख रहा है. (फोटो: Linkedin/Jatin Kumar)

जितिन कुमार नाम एक एक शख्स ने हाल ही में लिंक्डिइन पर ये फोटो शेयर की है, हालांकि, ये तस्वीर अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर पहले से ही वायरल हो रही है. इस फोटो (Who is the man eating Parle-G in Indigo Plane) में एक शख्स इंडिगो की फ्लाइट में बैठा दिख रहा है और पेपर कप में भरी चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट (Businessman Parle-G biscuit with tea) खाते दिख रहा है. उसके कपड़े भी बिल्कुल सादे हैं और किसी को भी ये शख्स आम आदमी लग सकता है. उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा है जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है.

वायरल फोटो में नजर आ रहा शख्स कौन है?

अब सवाल ये उठता है कि ये कौन शख्स है जो इतना विनम्र और जमीन से जुड़ा नजर आ रहा है और इसकी इतनी चर्चा हो रही है. दरअसल, फोटो में दिख रहे व्यक्ति भारतीय बिजनेसमैन राहुल भाटिया (Rahul Bhatia, MD of Indigo) हैं जो इंडिगो के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. यानी वो जिस प्लेन में बैठे हैं, उसके करता-धरता वही हैं. इसके बावजूद भी वो इतनी सादगी से प्लेन में नजर आ रहे हैं और बिजनेस क्लास की जगह इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर राहुल भाटिया की इस तस्वीर को लेकर लोग मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पता चला कि वो खुद इंडिगो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. (फोटो: Linkedin/Jatin Kumar)

फोटो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

जितिन कुमार के पोस्ट पर कमेंट कर कई लोगों ने टिप्पणी दी है. एक शख्स ने कहा कि राहुल भाटिया सबसे खास सीट पर बैठे हैं क्योंकि इमर्जेंसी द्वारों के पास बनी सीट में लेग स्पेस ज्यादा होता है. इस पोस्ट से दो बातें पता चलती हैं कि इंडिगो विमान में पार्ले जी बिस्किट देता है और दूसरा ये कि इंडिगो बिजनेस क्लास सीट नहीं ऑफर करता. एक शख्स ने कहा कि इसमें कोई नम्रता की बात नहीं है क्योंकि वो अपने ही विमान में उड़ रहे हैं तो जाहिर है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे और दूसरा ये कि इंडिगो में बिजनेस क्लास नहीं होता तो ऐसे में उन्हें उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा.