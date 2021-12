एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक करने के मकसद से पहुंचा शख्स, पकड़े जाने पर बताया ऐसा कारण कि पुलिस भी रह गई दंग!

अगर आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां कितने कड़े सुरक्षा इंतजाम होते हैं. बिना आवश्यक डॉक्यूमेंट के कोई एयरपोर्ट के अंदर घुस भी नहीं सकता है. मगर हाल ही में अमेरिका (Shocking News from America) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है जहां एक शख्स अपनी कार लेकर एयरपोर्ट (Man Enters Airport to Steal Aeroplane) के रनवे पर प्लेन चुराने की फिराक में घुस गया. जब पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ तो शख्स ने हैरान करने वाली बात बताई.

अमेरिका के मैककैरेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (McCarran International Airport) पर हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना घटी है जिसके बाद हर कोई दंग हो गया है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को एक शख्स अपनी कार लेकर एयरपोर्ट के जेट सूट एक्स पार्किंग में पहुंचा मगर सिक्योरिटी गार्ड्स को चमका देते हुए वो सीधे प्लेन खड़े होने की जगह पर पहुंच गया.

एयरपोर्ट पर पहुंचकर देने लगा बम की धमकी

रिपोर्ट में बताया गया है कि शख्स जैसे ही एक प्लेन के पास पहुंचा उसने गाड़ी से निकलकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसके पास बम है और वो उस पूरी जगह को उड़ा देगा. चश्मदीदों ने बताया कि शख्स ने जोकर का मुखौटा (Masked Man entered airport to hijack plane) लगाया हुआ था. जैसे ही लोगों ने बम के बारे में सुना वो वहां से भागने लगे और एयरपोर्ट को खाली करने की मुहिम शुरू कर दी गई. जैसे ही पुलिस और एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों को इसकी जानकारी मिली वो तुरंत ही मौके पर पहुंचे और शख्स को गिरफ्तार कर लिया. यूं तो उसके पास से कोई बम नहीं बरामद हुआ मगर उसके पास आग बुझाने वाले यंत्र जैसी एक डिवाइस थी. शख्स ने पुलिस को अपनी हरकत का जब कारण बताया तो वे हैरान रह गए.

शख्स ने बताया कि वो एलियंस को देखने के लिए प्लेन चुराने वाला था. (प्रतीकात्मक फोटो)

एलियंस को देखने के लिए प्लेन चुराने वाला था शख्स

शख्स ने कहा कि वो एयरपोर्ट से एक प्लेन चुराकर एरिया 51 (Man Planned to Hijack Aeroplane to See Aliens) जाना चाहता था जहां वो एलियन्स को देखना चाहता था. आपको बता दें कि एरिया 51 (Area 51 in America), अमेरिका के नेवादा के रेगिस्तान में स्थित एक एयरफोर्स बेस है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा ट्रेनिंग रेंज की तरह किया जाता है. लोगों का ये दावा है कि यहां कथित तौर पर एलियंस हैं. अमेरिकी सेना और नासा इस जगह एलियंस और उनकी स्पेस शिप्स को पकड़कर कैद करती है. इस जगह पर आम नागरिकों के जाने पर प्रतिबंध है.