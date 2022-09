भारी डंबल के साथ जिम बॉल पर लेटकर कर रहा था एक्सरसाइज, अचानक हुआ ऐसा हादसा कि जमीन पर जा गिरा शख्स!

हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं, इसलिए ये हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो होश-ओ-हावास में हर काम करे. एक ऐसे ही हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जिम में एक्सरसाइज (Man exercising with dumbbells fell on floor) करते नजर आ रहा है. इस वीडियो (man fell with dumbbells video) को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि जिम में भी कितने विचित्र तरह के हादसे हो सकते हैं.

ट्विटर अकाउंट @AwardsDarwin_ पर अक्सर विचित्र वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो एक जिम का है. इस वीडियो में एक शख्स जिम के अंदर एक्सरसाइज (man excercise on gym ball video) करता दिख रहा है. मगर उसके साथ एक दर्दनाक हादसा हो जाता है. जिम में कई ऐसी मशीनें और अन्य चीजें होती हैं जो बॉडी बनाने के लिए तो काफी कारगर हैं लेकिन अगर इन्हें ठीक तरह से नहीं ऑपरेट किया जाए तो इनसे हादसे भी हो सकते हैं.

जिम बॉल पर एक्सरसाइज करते दिखा शख्स

वीडियो में एक शख्स जिम बॉल पर लेटकर भारी डंबल से एक्सरसाइज करता नजर आ रहा है. उसने अपने दाएं हाथ में डंबल पकड़ा है और बॉल के ऊपर अपनी पीठ टिकाकर लेटा हुआ है. इस एक्सरसाइज से संतुलन भी बनता है. मगर शख्स ने एक गलती कर दी. वो अपने वजन को पूरा बॉल पर डालकर एक ही पोजीशन में रुक गया जिससे बॉल फट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा. जमीन पर गिरने से डंबल सीधे उसके हाथों पर गिर गया जिससे उसे काफी चोट लग गई. वीडियो के अंत में वो तड़पते हुए भी दिख रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने पूछा कि आखिर शख्स ऐसी हरकत कर क्यों रहा था. एक ने कहा कि उसे देखकर ही ऐसा लग रहा है कि उसे काफी ज्यादा चोट आई होगी. एक ने कहा कि देखने से ऐसा लग रहा है जैसे शख्स के हाथ की हड्डी टूट गई. जबकि एक ने कहा कि जिम बॉल पर उसे दया आ रही है.