गर्मी से बचने के लिए शख्स ने अपने रिक्शे पर ही उगा लिया 'जंगल', लोगों को पसंद आयी कमाल की तरकीब

जैसे-जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे-वैसे सूरज की गरमाहट बढ़ती जा रही है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में अप्रैल के शुरुआती दिनों से ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है. ऐसे में लोग खुद को लू-गर्मी (How to beat the heat) से बचाने के लिए अलग-अलग प्रकार के उपाय कर रहे हैं. मगर इन दिनों गर्मी से बचने के लिए जिस जुगाड़ (ways to protect from loo) की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है एक रिक्शा चालक की जिसने अपने ई-रिक्शे (Man grow grass and plants on e-rickshaw) पर ही ‘जंगल’ उगा लिया है.

ग्रीन बेल्ट और रोड इंस्टिट्यूट के प्रेसिडेंट एरिक सॉल्हीम (Erik Solheim) ने हाल ही में ट्विटर पर एक फोटो डाली है जो लोगों को काफी आकर्षक लग रही है. फोटो में एक चालक अपने ई-रिक्शे पर खड़ा फोटो के लिए पोज दे रहा है और उसका ई-रिक्शा बेहद अनोखा नजर आ रहा है. उसने गर्मी से बचने के लिए रिक्शे पर घास और पेड़-पौधे (Man grow plants on rickshaw to fight summers) उगाए हुए हैं. फोटो के साथ एरिक ने लिखा- “इस भारतीय शख्स ने अपने रिक्शे पर घास उगा ली है जिससे ये गर्मी में भी खुद को ठंडा रख सके. ये काफी गजब का आइडिया है.”

शख्स ने ई-रिक्शे पर उगा ली घास और पौधे

फोटो में शख्स के ई-रिक्शे की छत पर ढेरों घास निकली नजर आ रही है. वहीं उसके रिक्शे के डंडों पर लतर लगी हुई है और अगल-बगल छोटे गमले लगे हैं जिससे पौधे निकले हुए हैं. इस तरकीब का इस्तेमाल कर शख्स खुद को तो ठंडा रखेगा ही, साथ में रिक्शे पर बैठने वाले यात्रियों को भी पौधे काफी राहत देंगे. एक ओर जहां लोग शख्स की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी ओर इस बात पर विवाद खड़ा हो गया है कि शख्स भारतीय है या फिर बांग्लादेशी.

शख्स भारतीय है या बांग्लादेशी?

इस फोटो को 21 हजार के करीब लाइक्स मिल गए हैं जबकि 2 हजार से ज्यादा लगों ने रीट्वीट किया है. भारतीय जहां इस शख्स की तारीफ कर रहे हैं, वहीं बांग्लादेश के लोग दावा कर रहे हैं कि ये फोटो बांग्लादेश की है. एक शख्स ने लिखा कि ये भारत का इनोवेशन नहीं, बांग्लादेश का इनोवेशन है. उसने दावा किया कि पीछे दिख रहे बोर्ड में बांग्ला भाषा लिखी है और ऐसे रिक्शे ढाका में चलते हैं. इसी तरह के घास लगे ऑटो की फोटो शेयर कर कहा कि ऐसे और भी ऑटो ढाका में चलते हैं. भारतीयों ने विरोध करते हुए कहा है कि मुमकिन है ये ई-रिक्शा कोलकाता या पश्चिम बंगाल के किसी शहर की हो. इस वजह से न्यूज18 हिन्दी इस फोटो और उसमें दिख रहे शख्स के भारतीय होने का दावा नहीं करता, मगर शख्स का जुगाड़ काबिल-ए-तारीफ है.