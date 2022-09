तेज रफ्तार से दौड़ रही महिला के चेहरे पर शख्स ने जोर से मारा डंडा! हिंसक वीडियो की चौंकाने वाली है सच्चाई

आप जब एक्शन फिल्में देखते होंगे तो एक ख्याल मन में जरूर आता होगा कि फिल्मों में इतनी हिंसा को शूट कैसे किया जाता होगा. फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है. उनकी शूटिंग को खास तरह से किया जाता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फिल्मों की शूटिंग के एक्शन सीक्वेंस को दिखाया गया है. एक शख्स महिला के चेहरे पर डंडा (Man hitting woman on face with stick) मारते दिख रहा है मगर इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है.

ट्विटर अकाउंट ‘ओवरटाइम’ पर हैरान करने वाले वीडियोज (weird ivdeos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स महिला के चेहरे पर डंडा मारते नजर आ रहा है. आपने मूवीज़ में कई खतरनाक फाइट सीन (how fight scenes shoot in movies) देखे होंगे जिसमें कोई चेहरे पर हथौड़ा मार देता है तो कोई पत्थर. इस वीडियो में भी शख्स ने जिस तरह से डंडा (man hit woman on face with stick reality) मारा है वो बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाला है मगर इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है.

क्या वाकई शख्स ने चेहरे पर मारा डंडा?

वायरल वीडियो में एक महिला किसी जिम जैसी जगह पर नजर आ रही है. वो अचानक से गद्दे पर भागती है और उसके सामना खड़ा हुआ शख्स हाथों में डंडा पकड़ा दिख रहा है. वो डंडे को तेज रफ्तार में चलाता है और लड़की के चेहरे पर मार देता है जिससे चोटिल होकर वो गद्दे पर गिर जाती है. चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या और कैसे किया गया. हमारा अंदाजा है कि ये फिल्म में एक्शन सीन बताने के लिए वीडियो बनाया गया है. कमेंट सेक्शन में एक महिला ने वीडियो के बारे में जो डीटेल दी वो इस वीडियो का सही एक्सप्लेनेशन लग रहा है. जो महिला दौड़ रही है वो रस्सी से बंधी हुई है. वो सिर्फ वहीं तक दौड़कर आ रही है जहां एक मार्क बना है. शख्स भी उसी मार्क तक डंडा चला रहा है. ऐसे में वो डंडा असल में महिला के चेहरे से छू ही नहीं रहा है.

वीडियो हो रहा वायरल

इस वीडियो को 28 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना चाहिए. एक ने कहा कि ये सिर्फ स्टंट है, पर लोगों का कहना है कि महिला जो रस्सी से पीछे खिंची, उससे भी उसे चोट आई होगी.