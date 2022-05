VIDEO: बिना हाथों का इस्तेमाल किए खाना खाने का गजब जुगाड़, पंखे में फंसाकर ऐसे किया भोजन!

लोग खाना तो खाना चाहते हैं मगर उसे खाने की प्रक्रिया में उन्हें आलस आने लगती है. कई लोगों की तो ये तमन्ना होती है कि वो आराम से लेटे रहें और कोई उन्हें खाना खिला दे. बच्चों को इस तरह से पैंपर करना तो ठीक लगता है मगर बड़ों को अगर इस तरह खिलाया जाए तो लोग मजाक ही उड़ाने लगेंगे. पर एक शख्स (hack to eat snacks without using hand) ने अपना दिमाग लगाकर खाना खाने का ऐसा जुगाड़ निकाला है कि ना ही कोई उसे जज करेगा और ना ही उसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा.

अपने अजब-गजब वीडियोज (Amazing videos) के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक युवक वीडियो गेम खेल रहा है. अब वीडियो गेम (Man playing video game while eating from amazing hack) का रिमोट पकड़ने में हाथ व्यस्त हैं तो शख्स हाथों से खाना नहीं खा सकता. ऐसे में उसने गजब का जुगाड़ किया जिससे वो खाना भी खा ले रहा है और हाथों से वीडियो गेम का रिमोट भी चला रहा है.

टेबल फैन में डंडा फंसाकर बनाया जुगाड़

शख्स ने एक टेबल फैन में डंडे के सहारे खाने की कोई चीज को उसमें फंसाया हुआ है. जैसे ही टेबल फैन उसकी तरफ घूम रहा है खाने की वो चीज सीधे उसकी मुंह की तरफ आ जा रही है और वो उसमें से निवाला तोड़ ले रहा है. पंखा फिर घूमकर दूसरी दिशा में चला जा रहा है और वो उसे चबाते-चबाते गेम खेल रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. 36 हजार से ज्यादा व्यूज इसे मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट भी किया है. एक शख्स ने कहा कि इस पूरे सेटअप को लगाने में ज्यादा टाइम लगा होगा. अगर वो सीधे स्नैक खा लेता तो उसे कम वक्त लगता. एक ने कहा कि वो गेम नहीं खेल रहा है क्योंकि वो रिमोट के बटन को यूं ही दबाए जा रहा है. एक ने कहा कि गेमिंग की इससे बुरी एक्टिंग उसने आज तक नहीं देखी.