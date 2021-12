शख्स ने हनीमून पर दोस्तों को भी दे दिया साथ चलने का न्योता! पता लगते ही भड़क गई पत्नी

नवविवाहत जोड़े (Newly-wed Couple) के लिए हनीमून (Couples on Honeymoon) का मतलब सिर्फ नई जगह घूमना ही नहीं होता बल्कि ये एक ऐसा वक्त होता है जब कपल एक दूसरे को अच्छी तरह समझना शुरू करते हैं. साथ वक्त बिताते हैं और फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी एक दूसरे के करीब आते हैं. इसलिए हनीमून के मौके पर परिवार या अन्य लोग साथ नहीं जाते, दोनों खुद ही एक दूसरे के साथी बनकर ट्रिप करते हैं. मगर एक शख्स ने अपने हनीमून से पहले दोस्तों को भी साथ चलने का न्योता (Man Invited Friends on Honeymoon) दे डाला.

सोशल मीडिया साइट रेडिट पर हाल ही में एक शख्स ने बड़ी ही विचित्र बात बताई जिसके बाद लोग उसे ट्रोल (Man trolled for inviting friends on honeymoon) करने लगे. शख्स ने बताया कि उसकी शादी को 7 महीने बचे थे जब वो और उसकी होने वाली पत्नी ने हनीमून पर जाने के लिए जगह की प्लानिंग शुरू कर दी. दोनों ने एक शहर प्लान (Best Places for Honeymoon) किया और फिर शख्स ने इस बारे में अपने दोस्तों से बताया. जब दोस्तों को उस जगह के बारे में पता चला, जहां वो सब मिलकर काफी पहले से जाने (Honeymoon Places) का प्लान कर रहे थे तो वो भी उत्साहित हो गए और उन्होंने ख्वाहिश जताई कि अगर वो भी साथ चल पाते तो बहुत मजा आता.

शख्स पर भड़ग गई मंगेतर

बस दोस्तों की इस बात को शख्स ने दिल से लगा लिया और उन्हें भी साथ चलने का न्योता (Groom Invited Friends on Honeymoon trip) दे डाला. बाद में जब उसने अपनी मंगेतर को ये बात बताई तो वो आगबबूला (Bride Angry after groom invited friends on honeymoon) हो गई. उसने नाराजगी जाहिर करते हुए अपने होने वाले पति को बेवकूफ तक कह दिया. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने उसे काफी समझाने की कोशिश की. ये भी कहा कि वो अपनी दोस्तों को भी साथ लेकर चले और ये ट्रिप यादगार बन जाएगी मगर महिला ने उसकी बात नहीं सुनी.

लोगों ने शख्स को किया ट्रोल

शख्स ने इस बात को रेडिट पर ये सोचकर शेयर किया कि लोग उसे सलाह देंगे कि वो मंगेतर को कैसे मनाए मगर लोगों ने उसे ही ट्रोल करना शुरू कर दिया. अधिकतर लोगों ने उसे मूर्ख बताया. एक शख्स ने कहा कि हनीमून और बॉयज ट्रिप में फर्क होता है. जबकि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि बिना मंगेतर से चर्चा किए हनीमून जैसी ट्रिप पर शख्स दोस्तों को ले चलने के लिए कैसे तैयार हो सकता है. एक अन्य शख्स ने कहा कि हनीमून पार्टनर को जानने के लिए होता है ना की दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए.