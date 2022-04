कुत्ते के कारण 7 सालों से सड़क पर रहने को मजबूर है शख्स, नौकरी-घर छूटा मगर नहीं छोड़ा पालतू जानवर का साथ

इंसान और कुत्ते के बीच बेहद खास रिश्ता होता है. लोग अपने पालतू कुत्तों को इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए जान भी दे सकते हैं. कई लोग कुत्तों को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं. वो उनके साथ हर सुख-दुख, अच्छे-बुरे अनुभव को बांटते हैं. इंग्लैंड के रहने वाले एक शख्स ने भी ऐसा ही किया. वो पिछले 7 सालों से अपने पालतू कुत्ते (Man living with pet dog on road) के साथ सड़क पर रह रहा है क्योंकि कुत्ते के ही कारण उसे घर (Man unable to find house due to pet dog) नहीं मिल पा रहा है. इसके बावजूद उसने अपने घर को नहीं छोड़ा है.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 37 साल के मिक की नौकरी साल 2014 (Man jobless from 2014 lives with dog on road) में चली गई थी. उनके पास स्टैफॉर्डशायर बुल टेरियर (Staffordshire Bull Terrier) नस्ल का कुत्ता है जो अब 12 साल का हो चुका है. नौकरी जाने के बाद मिक घर का किराया नहीं दे पाए और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा. तब से वो लंदन की सड़कों पर अपने कुत्ते बेनसन (Benson) के साथ रह रहे हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कुत्ते के साथ जिंदगी बिता रहा है शख्स

मिक का मानना है कि वो जितना बेनसन को समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो उन्हें समझता है. दोनों 24 घंटे, सातों दिन एक साथ ही रहते हैं. उन्होंने बताया कि कुत्ता जब 3 साल का था तब उनकी नौकरी चली गई थी. उनकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी. मगर उनका कहना है कि कुत्ते ने उनको मानसिक रूप से काफी जीवंत रखा और उन्हें डिप्रेशन में नहीं जाने दिया. उनका कहना है कि उनकी जिंदगी का हर निर्णय बेनसन को ध्यान में रखकर ही होता है. उसने कहा कि वो कुत्ते के साथ काफी सुरक्षित मेहसूस करता है.