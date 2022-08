लेटने की अजीबोगरीब प्रतियोगिता में शख्स ने मारी बाजी, 60 घंटे लेटकर जीते 27 हजार रुपये!

अगर आपको सिर्फ लेटे रहने के पैसे मिलें तो क्या आप ऐसी किसी प्रतियोगिता या चैलेंज में हिस्सा लेना चाहेंगे? आप कहेंगे कि ये सवाल ही बेवकूफी भरा है क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा मगर बड़ी बात ये है कि सिर्फ लेटने के पैसे देगा कौन? तो अब हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वास्तव में एक ऐसा कंप्टीशन (man wins lying down championship) दुनिया में होता है जिसमें सिर्फ लेटने (Competition of lying down) के पैसे मिलते हैं.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार मॉन्टेनीग्रो नाम के देश में निकसिक शहर (Niksic, Montenegro) है जो देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है. इस शहर से कुछ किलोमीटर बाहर एक गांव है जिसका नाम है ब्रेजना (Brezna). यहां हर साल एक प्रतियोगिता होती है जिसमें लोगों को सिर्फ लेटना (Lying down competition) होता है. जो सबसे ज्यादा देर तक लेट जाता है, उसे पुरस्कार मिलता है. इस साल यानी 12वीं प्रतियोगिता में जारको पेजानोविक (Zarko Pejanovic) नाम के व्यक्ति ने बाजी मारी है और जीत दर्ज की है.

लगातार 60 घंटे लेटकर जीती प्रतियोगिता

रिपोर्ट के अनुसार जारको ने पूरे 60 घंटे (man laid for 60 hours to win competition) सीधे लेटकर प्रतियोगिता को जीता है और इसके बदले में उन्हें करीब 27 हजार रुपये मिले हैं. जारको ने बताया कि उनके लिए ये कारनामा आसान था. जारको ने मजाक में बोला कि इसके लिए उन्होंने वॉर्मअप तक नहीं किया था. उन्होंने कहा कि जब कंपनी इस कंप्टीशन में मनोबल बढ़ाने आती है तो परेशानी नहीं होती मगर समस्या तब होती है जब परिवार मनोबल बढ़ाने आती है. ऐसे में उठना मजबूरी सा लगने लगता है.

शख्स नहीं तोड़ पाया 2021 का रिकॉर्ड

मिरर की रिपोर्ट में बताया गया कि 9 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था मगर उनमें से 7 लोगों ने रात होते-होते हार मन ली और बाहर हो गए. इवेंट के तीसरे दिन तक तीनों प्रतिभागी डटे हुए थे मगर अंत में जीत जारको की ही हुई. आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता मजाक में इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि अक्सर कहा जाता रहा है कि मॉन्टेनीग्रो के लोग आलसी होते हैं. रुपयों के साथ उनको राफ्टिंग, दो लोगों के लिए रेस्टोरेंट में लंच और जिस गांव में इवेंट हुआ था वहां 2 दिन के स्टे का भी पुरस्कार मिला है. साल 2021 में जिस महिला ने इस खिताब को जीता था उन्होंने लगातार 117 घंटे यानी 4 दिन और 21 घंटे लेटकर ये प्रतियोगिता जीती थी. मगर ये मुमकिन तभी हो पाया था जब पिछले साल नियम बदले गए थे और हर 8 घंटे बाद टॉयलेट ब्रेक पर जाने का नियम बना था. उससे पहले टॉयलेट ब्रेक जैसा कुछ नहीं था. इस वजह से 2 साल पहले का जो रिकॉर्ड था वो बिना टॉयलेट गए, लगातार 52 घंटे लेटने का था.