बार्बी डॉल जैसा दिखने के लिए शख्स ने करवाई सर्जरी, लाखों रुपये किए खर्च! फेवरेट मॉडल जैसा बनाया फिगर

इंसान अपने मनपसंद एक्टर या एक्ट्रेस की तरह दिखने के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार होता है. महंगे से महंगे सैलून से बाल कटवाता है, कीमती कपड़े खरीदता है और उनकी तरह चलना-फिरना या बातें करना शुरू कर देता है. पर कुछ लोग तो फैन फॉलोइंग की ऐसी हद पार कर देते हैं कि अपने फेवरेट की तरह नजर आने के लिए सर्जरी तक करवा लेते हैं. ऐसा ही एक अमेरिकी शख्स ने भी किया जिसे बार्बी डॉल (Man want to look like barbie doll) जैसी खूबसूरती और अपनी चेहेती एक्ट्रेस और मॉडल का फिगर चाहिए था.

लॉल एंजेलिस (Los Angeles, USA) के रहने वाले 29 साल के कोरी हॉल (Cory Hall) पुरुष हैं पर दिखने महिला जैसे लगते हैं. वो एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं जिन्हें फैशन से प्रेम है. उनके दो ही सपने थे. पहला ये कि वो बार्बी डॉल जैसे खूबसूरत दिखें और दूसरा ये कि उनका फिगर पसंदीदा एक्ट्रेस और मॉडल किम कार्दशियान (Man wanted back like Kim Kardashian) जैसा हो जाए.

लाखों रुपये कर दिए खर्च

उन्होंने दोनों ही चीजें हासिल कर लीं पर इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा रुपये देने पड़े. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कोरी हॉल ने अपने इस ट्रांसफोर्मेशन में 81 लाख रुपये खर्च कर दिए. इंस्टाग्राम पर उन्हें 90 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. कोरी हमेशा पिंक ड्रेस में अपनी ग्लैमरस फोटोज भी पोस्ट करते हैं. उन्होंने ब्राजीलियन बट लिफ्ट, लिपोसक्शन, बम इंजेक्शन्स, लिप फिलर, चीक फिलर, जॉ फिलर, और बोटॉक्स जैसी सर्जरी करवाई थी.

खतरनाक होती है ये सर्जरी

3 साल पहले उन्होंने ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी करवाई थी जो काफी विवादित सर्जरी मानी जाती है. इसमें जो सबसे कॉमन टाइप की सर्जरी होती है, उसमें शरीर के बाकी हिस्सों से चर्बी निकालकर, जैसे पेट से निकालर हिप पर लगाई जाती है. इस सर्जरी से लोगों की मौत भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनके कहते हैं कि उन्हें दूसरी सर्जरी की जरूरत नहीं है पर वो किसी की नहीं सुनते. वो हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं और फिगर को मेंटेन रखने के लिए खानेपीने का भी खास ध्यान रखते हैं.