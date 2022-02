VIDEO: बाइक पर बैठकर कुत्ते को रस्सी से बांध भगा रहा था शख्स, स्कूटी सवार ने जानवर को दी लिफ्ट!

कहते हैं कि कुत्ता (Dogs), इंसान से जितना प्यार कर सकता है, उतना प्यार इंसान, कुत्ते से नहीं कर सकता. कुत्ता (Cute dog videos) अपने मालिक के प्रति इतना वफादार होता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है मगर इंसान कुत्ते के लिए कुछ भी करने से पहले सोचता है. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इन बातों को गलत साबित करता दिखाई दे रहा है. स्कूटी पर जा रहे एक शख्स (Man gives lift to dog on scooty video) ने कैसे एक कुत्ते की मदद की, ये देखना काफी दिलचस्प है.

कंटेंट क्रिएटर विवेक जादो ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जो काफी शॉकिंग है. वीडियो (Man makes dog walk on the road video) से ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो कहां का है. बाइक पर बैठे दो लोग अपने साथ एक कुत्ते को ले जा रहे हैं. बाइक पर जगह ना होने के कारण उन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांधा है और उसे रोड पर दौड़ाते दिख रहे हैं. बिचारा कुत्ता भी किसी तरह बाइक (Chained dog running with bike) की बराबरी करते हुए दौड़ता दिख रहा है.

कुत्ते को स्कूटी पर दी लिफ्ट

तभी अचानक स्कूटी पर बैठे दो लोग बाइक सवारों के बगल में आते हैं और कुत्ते की ऐसी स्थिति के बारे में आवाज उठाते हैं. उन्हें देखकर लग रहा है कि वो बाइक सवार से पूछ रहे हैं कि वो कुत्ते को इस तरह बांधकर क्यों ले जा रहे हैं. शख्स के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो सफाई देते हुए कह रहा है कि बाइक पर जगह नहीं है इसलिए वो कुत्ते को ऐसे ले जा रहा है. इसके बाद स्कूटी (Scooty rider gives lift to dog) सवार खुद कुत्ते को अपनी स्कूट पर आगे बैठा लेता है और बाइक के साथ-साथ चलता चला जाता है.

लोगों ने स्कूटी सवार की तारीफ की

कार में वीडियो बना रहे शख्स ने कैप्शन में लिखा कि वो ये दृश्य देखकर गुस्से में था और वीडियो बनाकर प्रूफ जुटा रहा था. उसका इरादा था कि जाकर शख्स को रोके और कुत्ते को कार में बैठा ले मगर तभी स्कूटी पर बैठे अंकल आ गए और उन्होंने वही काम किया जो वीडियो बनाने वाला शख्स करना चाहता था. इस वीडियो देखकर लोग भी काफी भावुक हो गए हैं. उनका कहना है कि आज भी इंसानियत जिंदा है. हर कोई उन अंकल की तारीफ कर रहा है.