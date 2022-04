शरीर पर पहले से थे 60 टैटू अब शख्स ने आंखों में भी भरवा ली इंक, रंगीन निगाहें देख डर जाते हैं लोग

आज कल टैटू बनवाने का ट्रेंड काफी चलन में है. हर तीसरा व्यक्ति टैटू बनवाया दिख जाता है. कोई हाथ पर, को कोई बाजुओं पर तो कोई पैर टैटू बनवाता है. कुछ ज्यादा ही एडवेंचर के शौकीन लोग बड़ी ही विचित्र जगह टैटू बनवा लेते हैं. लोग चेहरे पर भी टैटू बनवा लेते हैं तो कई लोग प्राइवेट पार्ट (Weird places on body to make tattoo) पर डिजाइन बनवा लेते हैं मगर एक शख्स ने अपनी आंखों पर टैटू (Man eyeball inked with tatoo) बनवा लिया और उसे बनवाने के प्रोसेस से जुड़ी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

स्विट्जरलैंड में पैदा हुए 44 साल के एंड्रियास स्टॉफिगर (Andreas Stauffiger) को टैटू बनवाने का बहुत शौक है. वो एक फायर फाइटर हैं. वो जब 18 साल के थे तो उन्होंने शरीर पर पहला टैटू बनवाया था और अब तक उनके शरीर पर 60 टैटू हैं. मगर अब उन्होंने जो टैटू बनवाया है वो काफी काफी हैरान (Man makes tattoo on eyes) करने वाला है और लोगों को दंग कर दे रहा है.

शख्स ने आंखों में भरवाया रंग

एंड्रियास ने अपनी आंखों के सफेद हिस्से पर टैटू बनवाया है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने स्क्लीरल टैटूइंग (scleral tattooing) करवाई है. इस टैटू स्टाइल में आंख के सफेद हिस्से में इंजेक्शन के जरिए रंग भरा जाता है. ये बेहद ही खतरनाक तरीका है मगर एंड्रियास का कहना है कि इससे उन्हें जरा भी दर्द नहीं मेहसूस हुआ. उन्होंने नियॉन ग्रीन और पर्पल रंग अपनी आंखों के सफेद हिस्से में भरवाया है. एंड्रियास का कहना है कि उनकी आंखों में रंग भरवाने के कुछ दिन बाद ही उनके सिर पर दर्द होने लगा था. मगर वो 3 दिन में ठीक हो गया था.

अब जीभ को भी बैंगनी और हरे रंग में करवाने की तैयारी

उन्होंने बताया कि प्रोसीजर के बाद आंखें सूज जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे आंखों में रेत जैसी कोई चीज पड़ी हुई है. पूरी तरह से आंखों को ठीक होने में 1 महीने तक का वक्त लग जाता है. उन्होंने बताया कि सफेद रंग में इंक डलवाने के बाद ये प्रोसेस फिर से बदल नहीं सकता है. यानी रंग दोबारा सफेद नहीं हो सकता. कुछ वक्त में रंग हल्का होने लगता है. इसलिए एंड्रियास ने सोचा है कि वो फिर से रंग को गाढ़ा करवाएंगे. वो खुद पर काफी प्राउड फील कर रहे हैं और अब उनका अगला पड़ा है जीभ को दो भागों में बांटकर उन्हें पर्पल और ग्रीन रंग में करना.