दिल्ली के एक रेस्टोरेंट से शख्स ने ऑर्डर की कॉफी, अंदर मिला चिकन का टुकड़ा तो उड़ गए होश!

अक्सर डिलिवरी कंपनियां और रेस्टोरेंट ऑर्डर देने के दौरान इस बात का ध्यान रखना भूल जाते हैं कि वो जो ऑर्डर डिलिवर करने वाले हैं वो कस्टमर के अनुसार है या नहीं. ऐसे में बड़ी चूक हो जाती है और गलत ऑर्डर डिलिवर हो जाता है. मगर इस बार एक शख्स के साथ जो हुआ वो काफी चौंकाने वाली घटना है. उसने दिल्ली के एक रेस्टोरेंट से कॉफी ऑर्डर (Man order coffee from Delhi restaurant finds chicken in it) की मगर उसके अंदर जो चीज पड़ी थी उसे देखकर उनके होश उड़ गए.

सुमित सौरभ (@sumitsaurabh) नाम के शख्स ने हाल ही में अपने ट्विटर पर एक ट्वीट कर हैरान करने वाले वाकये का जिक्र किया. उन्होंने दिल्ली के एक रेस्टोरेंट से कॉफी (chicken piece in coffee) मंगवाई मगर उस कॉफी में जो पड़ा मिला वो देखकर सुमित को गुस्सा आ गया और उन्होंने जोमैटो (Zomato) और थर्ड वेव इंडिया (Third Wave India) नाम के रेस्टोरेंट के खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया.

रेस्टोरेंट और जोमैटो की गलती से कॉफी में मिला चिकन

सुमित ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर फोटो ट्वीट की जिसमें एक कॉफी कप के बगल में उसका ढक्कन रखा है जिसमें चिकेन का एक टुकड़ा दिख रहा है. सुमित ने कैप्शन में लिखा- “मैंने जोमैटो के जरिए थर्डवेव इंडिया नाम के रेस्टोरेंट से कॉफी ऑर्डर की थी मगर मुझे जो मिला उसने हद पार कर दी. कॉफी में एक चिकन पीस है. जोमैटो के साथ मेरा संबंध आज खत्म हो रहा है.”

जोमैटो देने लगा गलती ढकने के लिए ऑफर

सुमित ने इस ट्वीट के बात एक और ट्वीट में बताया कि जोमैटो की तरफ से ऐसी गलती हो जाने के बाद उन्होंने एक और गलती कर डाली. सुमित ने अपने और जोमौटो कस्टमर केयर की चैट पर हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें साफ दिख रहा है कि जोमैटो वाले अपनी गलती छुपाने के लिए शख्स को मुफ्त में प्रो मेंबरशिप ऑफर की. इस स्क्रीनशॉट के साथ सुमित ने लिखा- “प्रिय जोमैटो, आप ऐसी गलतियां करने के बाद हर किसी को नहीं खरीद सकते.” सुमित के स्क्रीनशॉट से जुड़ी एक बड़ी बात ये पता चली कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कॉफी ऑर्डर की थी जो शाकाहारी हैं. ऐसे में उन्हें इस बात से ज्यादा आपत्ति है कि उनकी पत्नी को चिकन टेस्ट करना पड़ा.

सुमित ने बताई जोमैटो की पुरानी लापरवाही

सुमित ने दूसरे ट्वीट में बताया कि नवरात्री के दौरान भी जोमैटो ने ऐसी ही गलती की थी. उन्होंने वेज बिरयानी की जगह नॉन वेज बिरयानी उन्हें भेज दी थी. सुमित के इस ट्वीट के बाद रेस्टोरेंट ने भी उनके ट्वीट पर कमेंट कर माफी मांगी मगर सुमित की नाराजगी साफ दिख रही थी जिन्होंने रेस्टोरेंट को भी लताड़ लगाई. इसके अलावा सुमित ने उन लोगों को भी लताड़ लगाई जो उनपर ये इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने जानबूझकर चिकन का टुकड़ा डाल दिया होगा. सुमित ने उन लोगों को कहा- “मैं माफी चाहता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के भी ड्रिंक में ऐसा कुछ मिला हो.”