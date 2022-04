VIDEO: घूमती हुई मशीन के अंदर डाल दी पूरी की पूरी मोटरसाइकल, नहीं बचा बाइक का एक भी तिनका!

सोशल मीडिया अजब-गजब वीडियोज (Amazing videos) का भंडार है. यहां आपको कई ऐसे वीडियोज दिख जाएंगे जो आपको हैरान भी कर देंगे और आपको मनोरंजन भी करेंगे. आजकल सोशल मीडिया पर फैक्ट्री से जुड़े कई वीडियोज वायरल होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ बनता रहता है. मगर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बन नहीं रहा, बल्कि टूट रहा है, और वो भी इस तरह से कि उसका अंजर-पंजर (Bike turn into bits after putting in shredder) भी ढूंढने से नहीं मिलेगा.

टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजाइन से जुड़े अमेजिंग वीडियोज (Technology videos) को प्रमोट करने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट टेकएक्सप्रेस पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. बड़ी बात ये है कि इस वीडियो में कुछ बन नहीं रहा, टूट रहा है. मगर टूटने का जो तरीका है वो इतना आकर्षक है कि लोग हैरान हो जा रहे हैं. वीडियो में एक बाइक के टुकड़े-टुकड़े (Bike put in shredder turn into pieces) कर दिए गए हैं.

श्रेडर में डालर बाइक का निकाला कचूमर

वीडियो के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि श्रेडर एक तरह की मशीन (Man put motorcycle in shredder machine) होती है जिसमें आमतौर पर कबड़ा चीजों को छोटे-छोटे टुकड़े करने के लिए डाला जाता है जिससे उन टुकड़ों को छोटा कर के पर्यावरण में डिसपोज किया जाए या फिर उन टुकड़ों से कुछ और बना लिया जाए. श्रेडर में जो भी चीज डाली जाती है, वो पूरी तर नष्ट हो जाती है और उसका कोई भी हिस्सा नहीं बचता है. ऐसा ही कुछ श्रेडर ने किया एक बाइक के साथ.

वायरल हो रह है वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में शख्स ने एक बाइक डाल दी. बाइक देखकर तो लग रहा है कि वो पुरानी है और उसे कबाड़ के छोटे टुकड़ों में बदलने के लिए ही श्रेडर में डाला जा रहा था मगर उसमें डालने के बाद उसकी जो हालत हुई है वो देखने लायक है. जैसे ही बाइक श्रेडर में गई, वो टूटना शुरू हो गई. बाइक की पूरी बॉडी मिनटों में टूट गई. यहां तक कि टंकी, टायर, उसका रिम सब टूट गए. लोगों को ये वीडियो काफी चौंकाने वाला लग रहा है और इसी वजह से वीडियो को 24 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं वीडियो को 48 हजार से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं. लोग श्रेडर की ताकत देख इतने हैरान हैं कि चेतावनी दे रहे हैं कि इंसानों को तो इससे दूर ही रखा जाए. कई लोग इस बात से चौंक रहे हैं कि बाइक को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी जबकि उसके बॉडी पार्ट्स को बेचा जा सकता है.