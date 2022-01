गूगल मैप पर पार्किंग ढूंढ रहा था शख्स, अचानक खड़ी नजर आई 'लाश', देखते ही उड़ गए होश

गूगल मैप (Google Map) बड़ी ही काम की चीज है. यहां आपको दूर बैठे कई ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो आसानी से नजर में नहीं आती हैं. कई बार लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अजीबोगरीब चीजों को भी मैप पर देख लिया है जो बेहद डरावनी हैं. किसी को कहीं कोई विशाल गड्ढा दिख जाता है तो किसी को कुछ और. हाल ही में अमेरिका के एक शख्स ने दावा किया है कि उसे गूगल मैप पर खड़ी हुई ‘लाश’ (Man Claim to saw Standing Dead Body on google map) नजर आई.

सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक शख्स ने हाल ही में एक फोटो शेयर की है जो बेहद डराने वाली है. अमेरिका के ऑरिगॉन (Oregon, America) में एक शख्स क्रिस्टलबॉल रूम नाम के एक पब में दोस्तों के साथ मस्ती करने जा रहा था. उसने तय किया कि वो गूगल मैप पर पब के बाहर ही देख ले कि क्या वहां कोई पार्किंग खाली है या नहीं. उसने जैसे ही गूगल मैप पर चेक किया उसके होश उड़ गए.

गूगल मैप पर शख्स को दिख गई ‘लाश’

शख्स को पब के पास की एक खड़ी हुई ‘लाश’ नजर आई. दरअसल, शख्स ने दावा किया है कि उसने लाश देखी मगर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग विचार हैं. लोगों का कहना है कि वो लाश नहीं एक स्केयरक्रो है. पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीच शहर में स्केयरक्रो का क्या काम होगा. एक ने तो यहां तक कह दिया कि वो भूत है जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं. तस्वीर बहुत साफ नहीं है इसलिए ठीक तरह से ये बता पाना मुश्किल है कि नजर आ रही चीज असल में क्या है.

पहले भी गूगल मैप पर दिख चुकी हैं हैरान करने वाली चीजें

वैसे ये पहली बार नहीं है जब गूगल मैप ने लोगों को चौंकाया हो. कुछ दिन पहले एक खबर खूब सुर्खियों में थी. इंग्लैंड के कॉर्नवॉल (Cornwall, England) में रहने वाली ट्विटर यूजर कारेन (Karen) ने 2021 जून में एक ट्वीट किया जिसे लोगों का बहुत प्यार मिला. महिला ने बताया कि वो गूगल मैप (Woman Saw Dad’s Photo on Google Map after Death) के स्ट्रीट व्यू फीचर के जरिए अपना घर देख रही थी जब उसे अचानक अपने पिता की तस्वीर दिख गई. हैरानी की बात ये थी कि कारेन के पिता की 3 साल पहले मौत हो चुकी थी. दरअसल, गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू से कारेन जिस तस्वीर को देख रही थीं वो पिता की मौत के पहले की ही थी. गूगल की ये सेवा हर दिन या हर महीने अपडेट नहीं होती है. ये काफी लंबे अंतराल के बाद ही अपडेट हो पाती है. ऐसे में जब कारेन ने घर देखा तो उन्हें पिता की तस्वीर नजर आई जो गार्डेनिंग कर रहे थे. उन्होंने बताया कि गार्डेनिंग करना उन्हें बहुत पसंद था इसलिए जब उनकी नजर इस तस्वीर पर गई तो वो दंग रह गईं.