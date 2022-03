2 सालों से पत्नी को देख ना पाने के कारण बेचैन हुआ पति, मिलने के लिए नाव से शुरू की 2000 किमी की यात्रा

प्यार में पड़ा इंसान चांद-तारे तक तोड़कर लाने का भरोसा दिला देता है मगर ऐसा कर पाना नामुमकिन है. लोग प्यार में कई ऐसे वादे कर देते हैं जिसे शायद निभाया नहीं जा सकता है मगर एक शख्स ने प्रेम में ऐसा कुछ कर दिया कि जिसे जानकर आप कहेंगे कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है. वियतनाम के इस शख्स (Vietnamese man set to travel 2000 km to meet wife) ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए 2 हजार किलोमीटर की यात्रा शुरू की. भले ही वो पहुंच ना पाया हो मगर उसके हौसले की लोग तारीफ कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स के 23 मार्च को एक शिप के कप्तान से थाईलैंड की नेवी (Thailand Navy) को संदेश मिला कि उन्हें तट से करीब 80 कीलोमीटर दूर एक आदमी मिला है जो रबर की बोट (Man travelling from Thailand to India on boat) में यात्रा कर रहा है. जब नेवी ने छानबीन शुरू की तो शख्स के पास थोड़ा सा पीने के लिए पानी, और इंस्टैंट नूडल मिली. जब उन्होंने उससे उसके बारे में जानना चाहा तो शख्स ज्यादा कुछ बता नहीं पाया क्योंकि वो थाई भाषा नहीं जानता था. वो वियतनाम की भाषा बोल रहा था.

शख्स ने सुनाई अपनी आपबीती

शख्स को समुद्र से बचाकर नेवी अपने साथ ले गई और उन्होंने एक इंटरप्रेटर के जरिए शख्स के बात करने की कोशिश की. तब उन्होंने पूरा मामला पता चला जिससे वो लोग भी दंग रह गए. 37 साल के शख्स का नाम हो हुआंग हंग (Ho Huang Hung) है. उसने बताया कि उसकी पत्नी मुंबई (Man plan to travel 2000 km on boat to meet wife in Mumbai) में कोरोना महामारी के वक्त से ही फंसी हुई है और दो सालों से वो उससे मिल नहीं पाया है. वो पत्नी से मिलने के लिए इतना बेचैन हो गया कि उसने ठान लिया कि वो पत्नी से मिलकर रहेगा.

2 हजार कीलोमीटर की यात्रा पर निकला शख्स

2 मार्च को वो हो ची मिन्ह सिटी (Ho Chi Minh City) से बैंकॉक (Bangkok) प्लेन के जरिए आया. वहां से उसे लगा था कि वो आसानी से प्लेन के ही जरिए मुंबई भी चला जाएगा मगर उसे वीजा नहीं मिल पाया. तब शख्स वहां से पटाया चला गया जहां उसने अपनी नीले रंग की नाव खरीदी. उसने 5 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की. उसका इरादा था कि वो नाव के ही जरिए इंडियन ओशन पार कर मुंबई पहुंचेगा. 18 दिन समुद्र में बिताने के बाद वो सिर्फ 80 कीलोमीटर की ही यात्रा कर पाया था. रिपोर्ट्स की मानें तो अगर वो इसी गति से यात्रा करता तो उसे मुंबई पहुंचने में 625 दिन के करीब लग जाते. शख्स की बात सुनकर थाई नेवी भी काफी प्रभावित हुई है. उन्होंने उसे थाइलैंड में मुफ्त में रहने के लिए घर दिया है और अब वो शख्स की मदद उसकी बीवी से मिलवाने में करेंगे.