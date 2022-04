VIDEO: तपती गर्मी में शख्स ने कबूतरों पर बरसाया पानी, सड़क पर मौज से नहाते दिखे पक्षी

अभी मार्च खत्म हुआ है और अप्रैल की लगभग शुरुआत ही हुई है मगर गर्मी (Temperature in India) का मौसम अपने चरम पर पहुंच चुका है. भारत के कई शहरों में तापमान 40 (Temperature above 40 degree in cities) से ज्यादा पहुंच गया है. ऐसे में इंसान तो क्या, जानवर भी बेहाल हो चुके हैं. अक्सर लोग अपने पालतू जानवरों के साथ सड़क पर रह रहे जानवरों को खाना-पानी तो पिला देते हैं मगर आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं जाता है. ऐसे में जब कुछ लोग पक्षियों (Man showers water over flock of pigeons video) की भी देखभाल करते दिख जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda) अक्सर जानवरों से जुड़े क्यूट (Cute animal videos) और रोचक वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसके जरिए उन्होंने बताया कि लोगों को धरती पर रहने वाले अपने साथी जीवों के प्रति भी सहानुभूति (Empathy for birds) रखनी चाहिए. उन्होंने कैप्शन में लिखा- “भारत ने पिछले 121 सालों में सबसे गर्म मार्च का महीना देखा है जिसमें अधिकतर तापमान 1.86 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है. अप्रैल में भी तापमान में कोई खास सुधार नहीं आएगा. इसलिए हमें अपनी धरती के साथी जीवों के साथ सहानुभूति के साथ रहना चाहिए.”

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि वीडियो 50 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो को 3 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल गए हैं और 400 से ज्यादा रीट्वीट मिल चुके हैं. कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने अपनी छत पर कबूतरों के लिए पानी रखा है. एक ने कहा कि हमें पक्षियों के लिए मन में और भी ज्यादा प्यार रखना चाहिए. एक शख्स ने लिखा कि ऊपरवाला उनकी तकलीफों को दूर कर दे.