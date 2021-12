मशहूर सिंगर की तरह दिखने के लिए शख्स ने 30 बार करवाई फेस सर्जरी, 7 लाख रुपये उड़ाने के बाद समझ आई गलती

दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो अपने पसंदीदा स्टार की तरह कपड़े पहने, उनके जैसे शौक पाले, उनके जैसे बड़े काम करे मगर कई बार ये शौक सनक में सवार हो जाता है और लोग अपने फेवरेट स्टार की तरह दिखने की कोशिश करने लगते हैं. ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना के एक शख्स (Argentina man 30 face surgeries) ने किया. उसने अपने फेवरेट सिंगर के जैसे दिखने के लिए चेहरी की सर्जरी करवाई और लाखों रुपये फूंक दिए.

अर्जेंटीना के ब्यूनोज एरीज के कहने वाले फ्रांसिस्को मरीआनो जेवियर इबानेज (Francisco Mariano Javier Ibanez) 33 वर्ष के हैं और उनके पसंदीदा सिंगर दुनिया के जानेमाने गीतकार और गायक रिकी मार्टिन (Ricky Martin) हैं. रिकी मार्टिन ने 90 के दशक में अपने लोकप्रिय गानों से दुनिया में धमाल मचा दिया था. उनके फैंस में उनकी तरह तैयार होने की होड़ लगी रहती थी मगर फ्रांसिस्को को रिकी की तरह दिखने की सनक सवार हो गई थी.

फ्रांसिस्को मरीआनो जेवियर इबानेज (फोटो: Newsflash)

30 बार करवा चुके हैं सर्जरी

लोग कहते थे कि वो रिकी मार्टिन की तरह दिखते हैं, तब से उनके दिमाग पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का भूत सवार हो गया था. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 7 लाख से ज्यादा रुपये अपनी सर्जरी में लगा दिए थे. अब तक फ्रांसिस्को 30 बार (Man Had 30 Face Surgery to look like ricky martin) अपने चेहरे पर सर्जरी करवा चुके हैं मगर अब उन्होंने मान लिया है कि उन्हें सर्जरी करवाने की सनक सवार हो चुकी है.

रिकी मार्टिन (फोटो: Twitter/@ananavarro)

12 साल की उम्र से ही बना लिया था सर्जरी करवाने का मन

12 साल की उम्र तक फ्रांसिस्को काफी मोटे थे मगर रिकी मार्टिन जैसा दिखने का उनपर ऐसा भूत सवार था कि उन्होंने उसी उम्र से प्लास्टिक सर्जरी करवाने का प्लान बना लिया था. शख्स ने बताया कि बचपन में उनके पिता उन्हें बहुत पीटा करते थे. इस वजह से उनके मन में ये भावना पैदा होने लगी कि उसके पिता चाकू घोंपकर उसकी जान लेना चाहते हैं. ये सोचकर उसने ज्यादा खाना शुरू कर दिया जिससे चाकू मोटे शरीर को चीर ना सके. इतनी सर्जरी करवाने के बाद फ्रांसिस्को को एहसास हुआ कि वो रिकी मार्टिन कभी नहीं बन सकते. तब से वो दूसरों को भी यही सलाह देने लगे हैं कि इंसान को अपना व्यक्तित्व खुद बनाना चाहिए.